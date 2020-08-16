PROF. DR. ALTAN İSTANBUL DEPREMİNİN AYAK SESLERİNİ DUYUYORUM; HAZIR DEĞİLİZ
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PROF. DR. ALTAN İSTANBUL DEPREMİNİN AYAK SESLERİNİ DUYUYORUM; HAZIR DEĞİLİZ

İnşaat mühendisi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan,"Olası İstanbul depreminde 200 bin kişi hayatını kaybedebilir""Adalar ile Silivri arasında kıyı şeridi bulunan ilçeler risk altında.

16.08.2020 10:48 | Son Güncelleme: 16.08.2020 11:03

İnşaat mühendisi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan,

"Olası İstanbul depreminde 200 bin kişi hayatını kaybedebilir"

"Adalar ile Silivri arasında kıyı şeridi bulunan ilçeler risk altında. Büyükçekmece, Esenyurt, Küçükçekmece, Avcılar, Maltepe, Kadıköy, Beşiktaş bu ilçelerden bazıları. Zemin ne kadar sağlam olursa olsun eski yapı stoku çok. Kentsel dönüşüm doğru bir karar ve hızlıca doğru bir şekilde tamamlanmalıdır"

Gül KABA-Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL, (DHA) ? 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 21'inci yıldönümünde açıklamalar yapan inşaat mühendisi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, büyük depremlerin olacağını hızlıca önlem almak gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Altan, "Olası İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum ama biz hazır değiliz. 7.5 büyüklüğünde beklediğimiz depremde 200 bin insanın hayatını kaybedeceğini tahmin ediyoruz"dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM) Müdürü ve inşaat mühendisi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 21'inci yıldönümünde, deprem riskine ilişkin alınması gereken önlemleri sıralayarak, inşaat mühendislerinin yapılarda dikkat etmesi gerekenleri anlattı. Prof. Dr. Altan, beklenen İstanbul depremi için "Şimdi bile olabilir, zaman bitti. Önlemleri hızla almak gerekiyor" yorumunda bulundu.

BÜYÜK DEPREMLER OLMAYA DEVAM EDECEK

17 Ağustos Marmara Depremi'nin üzerinden 21 yıl geçtiğini söyleyen İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, "Büyük depremler her zaman olmaz ama Kuzey Anadolu Fay Hattı, Türkiye için önemli bir fay hattıdır. Bu hat üzerinde doğudan batıya kayarak belli zamanlarda büyük depremler olmuştur, olmaya da devam edecektir. Şu anda kayma batıya doğru devam ediyor. Büyük İstanbul depremini bekliyoruz, 21 yıl geçti ama hala hazırlıklı değiliz. Yeterli hazırlıkları yapmadık, zaman azaldı. Artık İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum. Bir an önce depremi afet olmaktan çıkarmalıyız. Deprem sel, heyelan gibi doğa olayıdır. Ciddi önlemler alırsak afet olmaktan çıkarırız" diye konuştu.

İMAR PLANINI DEPREME GÖRE YAPALIM

"Yer altında bir önlem alma olanağımız yok ama yer üstünde gerekli önlemleri alabilirizö diyen Prof. Dr. Altan, 'Şehirleri, imar planlarını, inşa edilen konutları, göç hareketini deprem gibi afet risklerine göre planlamalıyız. Türkiye'nin her bölgesinde orta büyüklükte bir deprem olabilir, ona göre hareket etmek lazım. Depreme dayanıklı yapı yaparken malzemelerin kalitesine dikkat etmeliyiz. Konutun yapılacağı zeminin etüt raporlarına bakmalıyız" ifadelerini kullandı.

2000 YILI ÖNCESİ YAPILAN BİNALAR DEPREME DAYANIKSIZ

2000 yılı öncesinde yapılan konutlarda uygun yapı teknikleri kullanılmadığını belirten Prof. Dr. Altan, '2000 yılı öncesi yapılan binalar depreme dayanıksız. Evler, kalitesiz inşaat malzemelerinden yapılmış. Ama vatandaşlar hala bu konutlarda yaşıyor. İstanbul'dakilerin yarsından fazlası bu tip eski yapılarda hayatına devam ediyor" dedi.

"200 BİN İNSAN HAYATINI KAYBEDEBİLİR"

Kocaeli depreminde nüfus yoğunluğunun azlığına vurgu yapan Prof. Dr. Altan, "Ona rağmen aylarca toparlanamadık. Şu anda devletin imkanları çok iyi fakat can ve mal kaybının Kocaeli depremine göre 10 kat daha fazla olacağı bir depremle karşı karşıyayız. O depremde 20 bine yakın insan hayatını kaybetti olası İstanbul depreminde 200 bin insan hayatını kaybedebilir. İstanbul'un nüfus yoğunluğu Kocaeli'ye göre çok fazla. İstanbul'daki yapıların yüzde 85'i depreme dayanıksız. 2000 yılı öncesi 800 bin, 1980 öncesi ise 300 bin civarında yapı stoku var. İstanbul depreminden çevre iller ve o illerde yaşayan toplamda 25 milyon insan da etkilenecek. 7.5 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz, bazı yapılar 8 şiddetinde de etkilenecektir" diye konuştu.

"YAPILARI GÜÇLENDİREREK DEPREMDEN KORUYABİLİRİZ"

Hızlı ve etkin önlem almanın önemine değinen İAÜ AFAM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, "Mevcut yapı yönetmeliğini titizlikle uygulamalıyız. Her yapıyı yıkıp yeniden yapamayız zaman alır ama yapıları güçlendirebiliriz. Bazı binalar depremden güçlendirilerek kurtarılabilir. Halkın bilinçlenmesi çok önemli. Gerekirse deprem üzerine eğitim verilmelidir. Vatandaşlar konutları dayanıksızsa, çürükse o yapıyı boşaltsınlar, evdeki eşyaları duvara sabitlesinler" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKÇEKMECE, ESENYURT, KADIKÖY, AVCILAR, BEŞİKTAŞ RİSKLİ BÖLGELER

Prof. Dr. Altan, "Adalar ile Silivri arasında kıyı şeridi bulunan ilçeler risk altında. Büyükçekmece, Esenyurt, Küçükçekmece, Avcılar, Maltepe, Kadıköy, Beşiktaş bu ilçelerden bazıları. Zemin ne kadar sağlam olursa olsun eski yapı stoku çok. Kentsel dönüşüm doğru bir karar ve hızlıca doğru bir şekilde tamamlanmalıdır" dedi.

KIRSAL DÖNÜŞÜMÜ DE BAŞLATMALIYIZ

Depremin her zaman kent merkezlerinde olmadığına vurgu yapan Prof. Dr. Altan, "Elazığ ve Van'da kırsalda oldu, kerpiç evler yıkıldı. Kırsalda yapılan evlerde de mühendislik hizmeti alan evlerin yapılması gerekiyor. Köylerde vatandaşlar bilinçsiz ev yapıyor" diye konuştu.

İNŞAAT MÜHENDİSLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

İnşaat mühendislerine güvenli bir yapı için önerilerde bulunan Prof. Dr. Altan, "Proje ve uygulama aşamalarında, yapı tasarımı, yer seçimi, zemin etüdü, sistem seçimi, projenin detaylandırılması, malzeme seçimi ve malzeme denetimi, montaj ve işçilik kalitesi aşamalarına dikkat etmelidir. Genelde 2000 yılı öncesi ve mühendislik hizmeti almayan yapılar yıkılıyor. Çünkü uygun yapım tekniği, kullanılan malzemeler ve mühendislik hizmetleri eksik" ifadelerini kullandı.

PROF. DR. ALTAN İSTANBUL DEPREMİNİN AYAK SESLERİNİ DUYUYORUM; HAZIR DEĞİLİZ

Kaynak: DHA

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