Prof. Dr. Alkin uyardı: Enflasyon kontrolden çıkabilir

Enflasyonda kalıcı düşüş sağlayacak adımlar atılmasını öneren DÜNYA gazetesi yazarlarından Prof. Dr. Emre Alkin, "Yoksa kısa vadeli tedbirlerle enflasyon kalıcı şekilde düşmeyeceği gibi, kontrolden de çıkabilir" dedi.

Prof. Dr. Alkin uyardı: Enflasyon kontrolden çıkabilir

Enflasyonda kalıcı düşüş sağlayacak adımlar atılmasını öneren DÜNYA gazetesi yazarlarından Prof. Dr. Emre Alkin, "Yoksa kısa vadeli tedbirlerle enflasyon kalıcı şekilde düşmeyeceği gibi, kontrolden de çıkabilir" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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