Prof. Dr. Alkin uyardı: Enflasyon kontrolden çıkabilir
Enflasyonda kalıcı düşüş sağlayacak adımlar atılmasını öneren DÜNYA gazetesi yazarlarından Prof. Dr. Emre Alkin, "Yoksa kısa vadeli tedbirlerle enflasyon kalıcı şekilde düşmeyeceği gibi, kontrolden de çıkabilir" dedi.
Enflasyonda kalıcı düşüş sağlayacak adımlar atılmasını öneren DÜNYA gazetesi yazarlarından Prof. Dr. Emre Alkin, "Yoksa kısa vadeli tedbirlerle enflasyon kalıcı şekilde düşmeyeceği gibi, kontrolden de çıkabilir" dedi.
Kaynak: Dunya.com