22.11.2019 10:03 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:05

Prof. Dr. Alimgil: "Katarakt ameliyatı sonrası akıllı lens ile hem uzağı hem de yakını görmek mümkün"

İSTANBUL - Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Levent Alimgil, daha önceki katarakt ameliyatı sonrası tek odaklı lens uygulanan hastaların, yeni nesil akıllı lens sayesinde hem uzağı hem de yakını görebileceğini söyledi.

İstanbul Cerrahi Hastanesi Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Levent Alimgil, katarakt ameliyatı olduktan sonra yakın gözlüğü kullanmaya başlayanların, yakın gözlüklerinden de kurtulmalarını sağlayacak akıllı lens uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Alimgil, akıllı lensin katarakt ameliyatlarından sonra hastanın iyi görebilmesi için, göz içine bir mercek yerleştirme işlemi olduğunu söyleyerek, "Standart mercekler hastanın sadece ya uzağı ya da yakını görmesini sağlıyor. Akıllı mercekler ise hastanın tüm mesafeleri görmesini sağlıyor. Hastanın hem uzağı hem ara mesafeyi hem de yakını görmesi mümkün oluyor. Teknolojik anlamda çok gelişen bir lens" dedi.

"Hasta; uzağı, ara mesafeyi ve yakını tek bir lenste görebiliyor"

Katarakt cerrahisi gereken her göze, akıllı lensin yerleştirilebildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Alimgil, "Buradaki en önemli gelişme, daha önceden katarakt ameliyatı olan bir hastaya, yeni bir mercek takarak hastanın en baştan bir akıllı mercek takılmış gibi görme yeteneğine kavuşabilmesi" şeklinde konuştu.

Akıllı merceğin uygulanmaya hemen başlandığını dile getiren Prof. Dr. Levent Alimgil, "Başarı oranı çok yüksek. Hastalar çok mutlu oluyor. Daha önceden uzağı gören ve yakın için gözlük kullanması gereken bir hastaya akıllı mercek takıldığı zaman; uzağı, ara mesafeyi ve yakını gözlüksüz tek bir lenste görebiliyor. Ameliyat lokal anestezi altında yapılıyor. Ağrı olmadan işlem gerçekleşiyor. Çok kısa süren ve çok konforlu bir ameliyat oluyor. Hastanın ameliyattan sonraki gün görme yetisi mükemmel seviyede oluyor" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA