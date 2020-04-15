Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak kimdir? Ali Ülkü Azrak hayatı ve biyografisi!
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İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Güncel

Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak kimdir? Ali Ülkü Azrak hayatı ve biyografisi!

İdare hukukçusu Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Yaşana gelişme derin üzüntüye neden olurken Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak kimdir? Ali Ülkü Azrak hayatı ve biyografisi gibi konular araştırıldı.

15.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:16
Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak kimdir? Ali Ülkü Azrak hayatı ve biyografisi!

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin eski dekanlarından, Türkiye'de idare hukukunun en yetkin isimlerinden Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak, koronavirüsnedeniyle 87 yaşında yaşamını yitirdi. Üzücü gelişme sonrası Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak kimdir? Ali Ülkü Azrak hayatı ve biyografisi gibi konular merak edildi.

PROF. DR. ALİ ÜLKÜ AZRAK KİMDİR?

Vefa Lisesi ve 1956 yılı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 1970 yılında Doçent olmuş, 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku kürsüsünde doçent olarak göreve başlamış ve bu görevini 1979 yılına kadar sürdürmüştür. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni (O dönemin adıyla Siyasal Bilimler Fakültesi) kuran isimler arasında yer almıştır. 1982 yılında Profesör olmuş ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yönetim Bilimleri Anabilim Dalında emekli olduğu 2000 yılına kadar öğretim üyesi olarak görevini sürdürmüştür. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ve Marmara Üniversitesi'nde de 1972-1985 arasında dersler vermiştir. 1988 yılında Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 1994-1999 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilmiler Enstitüsü Müdürlüğü, 1995-1998 arasında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanlığı, 1998-1999 yılları arasında ise İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı görevlerini yürütmüş, 1999 yılında hem Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, hem Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı hem de Senato üyeliği görevlerinden dönemin İstanbul Üniversitesi rektörü Kemal Alemdaroğlu'na tepki göstererek istifa etmiş 2000 yılında yaş haddinden emekli olup Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapmaya başladı ve 2009 yılında buradan ayrılıp tekrar İstanbul Üniversitesi'ne dönmüştür. 2001-2005 yıllarında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer kontenjanından YÖK üyeliği görevinde bulunmuştur.

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