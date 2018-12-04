Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Vapuru Seferlere Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Türk musikisinin yaşayan çınarı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın adını verdiği vapur, İstanbul Boğazı'nda seferlerine başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İBB Şehir Hatları AŞ'nin filosunda hizmet veren Kalamış vapurunun adını, Ekim ayı toplantısında oy birliğiyle Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca olarak değiştirdi.

Ünlü bestekar ve ses sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın isminin verildiği vapur, Eminönü-Kadıköy, Karaköy-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy, Üsküdar-Eminönü hatlarında seferlere başladı.

Her gün iki kıta arasında binlerce yolcuya hizmet verecek vapur, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın adını İstanbul'da yaşatacak.

1987 yılı Haliç Tersanesi yapımı olan vapur, 56 metre uzunluğunda, 10,6 metre genişliğinde, 14 deniz mili hıza sahip ve bin 500 yolcu taşıyabiliyor.

Türk müziğinin yaşayan çınarı

1 Mart 1926 yılında Kilis'te dünyaya gelen Yavaşca, Kilis Kemaliye İlkokulu ve Kilis Ortaokulu'nu bitirdikten sonra Konya Lisesi'nde başladığı lisenin 2 ve 3. sınıflarını İstanbul Erkek Lisesi'nde birincilikle tamamladı. 1951 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul'daki birçok hastanede doktorluk ve yöneticilik yaptı.

Türk müziğine beste, saz eserleri, ilahi formunda yaptığı yüzlerce çalışmayla yeri doldurulamaz katkı sunan sanatçı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, bugüne kadar 300'e yakın ödüle layık görüldü.



İlk eserini 1951 yılında bestelemiş olan Yavaşca'nın dini ve din dışı, saz ve söz eseri olarak 600'ü aşkın bestesi bulunuyor. Yavaşca, Ayin-i Şerif'ten, çocuk şarkısına uzanan geniş bir bestekarlık yelpazesine sahip.