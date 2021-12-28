Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için Tehvid-i şerif okutuldu - Haberler
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Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için Tehvid-i şerif okutuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için Tehvid-i şerif okutuldu.

KİLİS (İHA) - Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için Tehvid-i şerif okutuldu.

23 Aralık tarihinde hayatını kaybeden Kilisli devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için AK Parti Kilis İl Başkanlığı tarafından yatsı namazını müteakip Kayabaş Camii'nde Tehvid-i şerif okutuldu. AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Gençlik Kolları İl Başkanı Musa Kara ile çok sayıda kişinin katıldığı programda hayatını kaybeden Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'ya dua edildi.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için Tehvid-i şerif okutuldu

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için Tehvid-i şerif okutuldu

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için Tehvid-i şerif okutuldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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