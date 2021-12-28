KİLİS (İHA) - Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için Tehvid-i şerif okutuldu.

23 Aralık tarihinde hayatını kaybeden Kilisli devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için AK Parti Kilis İl Başkanlığı tarafından yatsı namazını müteakip Kayabaş Camii'nde Tehvid-i şerif okutuldu. AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Gençlik Kolları İl Başkanı Musa Kara ile çok sayıda kişinin katıldığı programda hayatını kaybeden Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'ya dua edildi.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)