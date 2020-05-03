Prof. Dr. Akyol'dan Ege'de görülen kemane balığı için 'zararsız' açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Prof. Dr. Akyol'dan Ege'de görülen kemane balığı için 'zararsız' açıklaması

Prof. Dr. Akyol'dan Ege'de görülen kemane balığı için 'zararsız' açıklaması
03.05.2020 11:00 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:01

EGE Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Akyol, İzmir'in Çeşme ilçesinde cep telefonuyla görüntülenen, yaklaşık 2 metre boyundaki kemane balığının, insan sağlığı için tehdit oluşturmadığını söyledi.

EGE Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Akyol, İzmir'in Çeşme ilçesinde cep telefonuyla görüntülenen, yaklaşık 2 metre boyundaki kemane balığının, insan sağlığı için tehdit oluşturmadığını söyledi. Akyol, "Bu balıkların herhangi bir saldırgan tavrı bilinmemektedir. Bahar aylarında kıyıda gözlemlenebilirler. Ülkemizde özellikle trol ve uzatma ağlarıyla oldukça fazla sayıda yakalandıkları için artık nadiren rastlanan türlerden olup, koruma altına alınmak durumundadırlar" dedi.

Ege ve Akdeniz kıyılarında zaman zaman rastlanan kemane balığı, Çeşme ilçesinde görüldü. Dün sabah saatlerinde bir kişi, Paşalimanı Sahili'nde, yaklaşık 2 metre uzunluğunda balık gördü. Şaşıran kişi, yaklaştığında, balığın vatoz ailesine bağlı tür olan kemane balığı olduğunu belirledi, cep telefonu kamerasıyla da görüntüledi.

Görüntüleri yorumlayan Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Akyol, "Söz konusu balık, kıkırdaklı bir balık türü olan kemane balığıdır. Bunlar özellikle doğu Atlantik kıyılarında, Akdeniz'e kadar olan bölgelerde dağılım gösterirler. Dip balıklarıdırlar, bazen kumluk alanda kendilerini yarı yarıya gömdükleri olur. Genelde dipteki omurgasızlarla beslenirler. Bunlar özellikle Kuzey Afrika ve Mısır ülkelerinde yakalanırlar ve etleri yenir. Bizim sularımızda ise pek rağbet görmezler. Özellikle trol ve uzatma ağları gibi yollarla çok fazla yakalandıkları için günümüzde sayıları oldukça düşüşe geçmiştir ve artık nadiren rastlanan türlerdir. Genelde 0 ile 100 metre derinliğinde dağılım gösterirler. Boyları genellikle 80-100 santimetredir. Görüntülerde gördüğümüz balık ise maksimum boy olan 10 santimetrelik bir boya sahip olmalı. Bunlar bahar aylarında kıyılarda gözlenebilen türlerdir. Görüntülerde de kıyıya oldukça yakın olduğunu görüyoruz. Ancak bu balık türünün herhangi bir saldırgan tavrı bilinmemektedir ve insanlara karşı bir tehdit oluşturmamaktadır. Bu gibi nesli tehlike altında olan canlılar koruma altına alınmak durumundadır" dedi.'KILIÇ BALIĞI OLMA İHTİMALİ YÜKSEK'Muğla'nın Bodrum ilçesi Gündoğan Sahili'nde ise denizde kıyıya yakın noktada cep telefonu kamerasıyla görüntülenen, 1,5 metre uzunluğunda ve yüzgeçleri su yüzeyinde olan 2 balık hakkında da konuşan Akyol, şunları söyledi:

"Sırt yüzgeci görüntüleri bir köpek balığına ait olmayıp, bir kılıç balığına ya da 'Akdeniz kılıcı' olarak da tanımlanan, 'Tetrapturus Belone' türü bir 'Marlin' türüne ait olma olasılığı çok yüksek. Ancak bunu tanımlayabilmemiz için görüntüler yeterli değildir. Bunların en net şekilde ayırt edilen özelliği; kılıç balığının sırt yüzgeci tek ve kısadır, 'Marlin' türü ise daha uzundur, sırtı boyunca uzayan bir sırt yüzgecine sahiptir, rostrumu yani gagası kısadır. Kılıç balıklarında ise gaga oldukça büyük ve keskindir. Görüntülerde bir çift olarak gezen balık türünün kılıç balığı olma ihtimali bana daha yüksek geliyor. Çünkü kılıç balıklarının nisan, mayıs ayları gibi su yüzeyine çıkarak bir güneşlenme davranışı yaptıkları bilinmektedir. Bu balıklar da sırt yüzgeçlerine bu şekilde göstermişlerdir. Bu nedenle büyük olasılıkla kılıç balığı olduğunu düşünmekle birlikte, net olarak tanımlamam mümkün değil." 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek Haberler
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir Haberler
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor Haberler
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı Haberler
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü
Dünyanın en çekici atleti seçilen Alica Schmidt, karantina sonrası pistlere geri döndü
Dünyanın en çekici atleti seçilen Alica Schmidt, karantina sonrası pistlere geri döndü
Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Turizm sektörünü bırakıp litresi 100 liradan eşek sütü satan girişimci, siparişlere yetişemiyor
Turizm sektörünü bırakıp litresi 100 liradan eşek sütü satan girişimci, siparişlere yetişemiyor
Hali hazırda 96 bin koronavirüs vakasının bulunduğu İran, camileri yarın ibadete açıyor
Hali hazırda 96 bin koronavirüs vakasının bulunduğu İran, camileri yarın ibadete açıyor
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
48 yaşındaki kuşçu, kaçan güvercinini yakalamak isterken damdan düşerek öldü
48 yaşındaki kuşçu, kaçan güvercinini yakalamak isterken damdan düşerek öldü
16 yaşındaki çocukların güvercin tartışması kanlı bitti: 1 ölü
16 yaşındaki çocukların güvercin tartışması kanlı bitti: 1 ölü
Son Dakika: Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı
Son Dakika: Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı
Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti
Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti
Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi
Ordu'da 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni, denizde taş dolu çantaya zincirli halde bulundu
Ordu'da 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni, denizde taş dolu çantaya zincirli halde bulundu
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, her derde deva akuamarin taşını anlattı
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, her derde deva akuamarin taşını anlattı
Parasını çaldığı eniştesinden korkan şahıs, 7. kez kalkıştığı intihardan da yaralı olarak kurtuldu
Parasını çaldığı eniştesinden korkan şahıs, 7. kez kalkıştığı intihardan da yaralı olarak kurtuldu
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
İnsanlar evlere çekildi, sahiller onlara kaldı! Yunusların dalgalarla dansı böyle görüntülendi
İnsanlar evlere çekildi, sahiller onlara kaldı! Yunusların dalgalarla dansı böyle görüntülendi
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir, Medipol Başakşehir ile anlaşmak üzere
Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir, Medipol Başakşehir ile anlaşmak üzere
Virüslere karşı etkili silah: Direnci artıran pul biber bağışıklığı güçlendiriyor
Virüslere karşı etkili silah: Direnci artıran pul biber bağışıklığı güçlendiriyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mfö Ajda Pekkan Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Arda Turan Ozan Tufan Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Milli Konya Instagram
Şu an buradasınız: Prof. Dr. Akyol'dan Ege'de görülen kemane balığı için 'zararsız' açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 12:32:54. #1.15#
title