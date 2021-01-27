Prof. Dr. Akdağ, "Vatandaşlarımız ücretsiz bir şekilde muayene olabilmekte"
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Prof. Dr. Akdağ, "Vatandaşlarımız ücretsiz bir şekilde muayene olabilmekte"

27.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:02
Prof. Dr. Akdağ,

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, "Vatandaşlarımız ücretsiz bir şekilde muayene olabilmekte.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, "Vatandaşlarımız ücretsiz bir şekilde muayene olabilmekte." dedi.

Prof. Dr. Akdağ, yaptığı açıklamada, çıkan bir haberde üniversitede ücretle muayene yapıldığını iddiasının asılsız olduğunu söyledi.

"Üniversite hastaneleriyle ilgili sadece ücretle muayene yapılmasıyla ilgili haberler tamamen yalandır. Yanlış bir algı oluşturma yönündedir. Vatandaşlarımız bu tarz haberlere kanmasınlar." diyen Akdağ, bölge illerine de hizmet verdiklerini, DÜ Hastanesi olarak salgından önce günde 5 bine yakın hastalarının bulunduğunu belirtti.

Akdağ, "Bu hastalar, vatandaşlarımız ücretsiz bir şekilde muayene olabilmekte ve aynı şekilde ücretsiz bir şekilde de bunlara randevu verilip ameliyat edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde de kısıtlamalara bağlı hasta sayılarında azalmalar yaşandığını, buna rağmen günde hastaneye 2 bine yakın hasta girişi yapıldığını bildiren Akdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Öğretim üyelerimize kendi isteğiyle doktorlarımıza muayene olmak isteyenlere de özel muayene alanımız ve hizmetlerimiz de mevcuttur. Bu tür haberler, Türkiye'de sağlık alanındaki başarılı adımlara gölge düşürmek amacı taşıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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