Prof. Dr. Akbaba: Sıcakta Kafeinli ve Şekerli İçeçeklerden Uzak Durun

ÇUKUROVA Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muhsin Akbaba, sıcak havada çok fazla sıvı kaybına neden olan kafeinli, alkollü ve fazla şekerli içecek tüketilmemesini istedi.



Tüm ülkeyi etkisi altına alan sıcak havalarla ilgili uyarılarda bulunan Prof. Dr. Muhsin Akbaba, bu dönemde vücut ısısının da arttığını anlattı. İnsan vücudunun sıcağa karşı uyum sağlamaya çalıştığını belirten Prof. Dr. Muhsin Akbaba, "Ancak ortamdaki nem oranı yüksekse terleme suretiyle vücut ısısı yeterli düzeyde düşmeyebilir ve bu yüzden metabolizmamız ciddi olarak hasar görebilir" dedi.



ÖNERİLERİNİ SIRALADI



Sıcaklarla ilgili önerilerini paylaşan Prof. Dr. Muhsin Akbaba, şunları kaydetti:



"Bu süreçte zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalı. Açık renkli, hafif giysiler tercih edilmeli ve güneş gözlüğü kullanılmalı. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde denize girilmemeli ve güneşlenilmemeli. Güneşten koruyucu krem kullanılmalı. Kapalı alanlar iyi havalandırılmalı. Sık sık duş alınmalı. Her gün en az 2- 2.5 litre su tüketilmelidir. Kahvaltıda az yağlı peynirler, zeytin ve taze sebzeler bulunmalı, kafein içeren içecekler yerine süt, meyve suyu, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edilmelidir. Bol miktarda sebze ve meyve tüketilmelidir. Kafein, alkol ve fazla miktarda şeker içeren içecekler vücuttan daha fazla sıvı kaybına yol açtığı için tüketilmemeli."



- Adana