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Prof. Dr. Ak: "Pandemi sürecindeki düzenlemeler ekonomiyi rahatlattı"

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rengin Ak, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde alınan önlemlerin ve yapılan birtakım düzenlemelerin ekonomiyi rahatlattığını söyledi.

Prof. Dr. Ak:
01.07.2020 13:27 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:27

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rengin Ak, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde alınan önlemlerin ve yapılan birtakım düzenlemelerin ekonomiyi rahatlattığını söyledi.

Prof. Dr. Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının küresel ekonomi için yıkıcı bir etki yarattığını belirtti.

Salgının üretimden tüketime, ulusal politikalardan uluslararası düzenlemelere kadar birçok alanda değişime neden olduğunu vurgulayan Ak, sürecin sağlık sorunlarının dışında ekonomik sistemi de etkileyerek farklı bir boyut kazandığını ifade etti.

Ak, salgının yarattığı krizde arz talep ve finansal şokun aynı anda yaşandığını, ülke ekonomilerinin çok çeşitli kanallardan olumsuz etkilediğini belirtti.

Merkez bankaları ve uluslararası finans kurumlarının olağanüstü mali, parasal ve makro ihtiyati tedbirlerle salgının reel ekonomi üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik tedbirleri uyguladığını aktaran Ak, her ülkenin stratejik sektörleri koruma altına almaya yönelik farklı politikalar uyguladıklarını kaydetti.

"Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele sürecinde alınan önlemler ve yapılan birtakım düzenlemeler ekonomiyi rahatlattı." diyen Ak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ekonomik istikrar paketi ile ekonomik anlamda olumsuz etkilenenlere maddi destek sağlamak ve firmaların geçici likidite sıkışıklığını gidermek amacıyla hükümet tarafından kaynak tahsis edildi. Sektörel bazda oluşacak şokları en aza indirmek amacıyla salgından etkilenen sektörlere yönelik ilk aşamada nisan, mayıs ve haziran aylarına dönük vergi ödemeleri, KDV vergisi ve SGK prim ödemelerinin altı ay ertelenmesi, iç hava yolu taşımacılığında KDV oranın yüzde 1'e düşürülmesi, kredilerin faizsiz ertelenmesi, Kredi Garanti Fonu (KGF) limitinin iki katına çıkarılması, mevcut istihdamı korumak ve zorunlu sebeplerden ötürü işçi çıkarımlarının önüne geçmek amacıyla kısa çalışma ödeneğinin devreye girmesi gibi birtakım düzenlemeler ekonomiyi rahatlattı."

Kaynak: AA

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