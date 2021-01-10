Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp hayatını kaybetti
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Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp hayatını kaybetti

10.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 10.01.2021 15:52
Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp hayatını kaybetti

YÜKSEK mimar, siyasetçi ve şehir planlayıcısı Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp gece saatlerinde Maltepe'de bulunan evinde hayatını kaybetti.

YÜKSEK mimar, siyasetçi ve şehir planlayıcısı Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp gece saatlerinde Maltepe'de bulunan evinde hayatını kaybetti. Mimar, şehir planlayıcısı ve siyasetçi 73 yaşındaki Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, gece saatlerinde Maltepe Küçükyalı'da bulunan evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp'in cenazesi bugün sabah Üsküdar Karacaahmet Gasılhanesi'ne getirildi. Alp'in cenazesinin Aydın Kuşadası'nda defnedileceği öğrenildi. 

1994 seçimlerinde MHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı olan mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, bir dönem MHP Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in danışmanlığını yapmıştı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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