Prof. Dr. Ahmet Talimciler "Türkiye'de Darbeler ve Futbol İlişkileri"ni Değerlendirdi

Üniversitemizce düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Talimciler, darbelerin futbol ile ilişkisini değerlendirdi.

Üniversitemizce düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Talimciler, darbelerin futbol ile ilişkisini değerlendirdi.

SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevdet Yılmaz moderatörlüğünde çevrim içi gerçekleştirilen "Türkiye'de Darbeler ve Futbol İlişkileri" konulu webinarda Prof. Dr. Ahmet Talimciler, siyaset ve sporun çok uzun yıllar öncesine dayanan bir ilişkisi olduğunu belirtti.

Futbolun geniş kitleleri etkileyebilen bir özelliğe sahip olduğunu kaydeden Prof. Dr. Talimciler, "Dünyada darbe olan ülkelere baktığımızda sporun özellikle de futbolun kullanıldığını görebilirsiniz. Darbeler, toplumsal hayatın bütün alanlarını kullanabiliyor ve kullanmak için de ona uygun roller biçiyor. Futbol, demokrasi ütopyasının ete kemiğe büründüğü bir alandır. Futbolu özgür kılan ise sonucunun belirsizliğidir. Bu nedenle giderek daha egemen bir kitlenin aracı olmaya başladı. İşçi sınıfı sporu olmaktan çıkıp başka bir kisveyle karşımıza geliyor. Burada tüketim boyutu, reklam boyutu, sponsorluk ve metalaşma boyutu da ön plana çıkıyor. Futbolun ideolojik anlamda toplumsal hayatın sürmesine katkıda bulunan ve bazı noktalarda kolaylaşmasını sağlayan bir takım özellikleri var. Mesela Arjantin uzun yıllar insanların kaybolduğu, işkence gördüğü ve öldürüldüğü bir ülkedir. Fakat darbe sonrası Dünya Kupasının düzenlenmesi ve 1978 yılında Dünya Kupasını kazanması bütün bunların üzerini örtmüştür. " diye konuştu.

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Kaynak: Habermetre