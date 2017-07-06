Prof. Dr. Açıkmeşe, "Karar Tavsiye Niteliğinde, Fakat Türkiye'deki İç Gelişmelere Dair...

AVRUPA Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile yürüttüğü üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını öngören raporu 477 evet oyu ile kabul etti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kadir Has Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe, "Bu karar bağlayıcı değil, fakat özellikle anayasal değişikliklerin aynen uygulanması ve idam cezasının getirilmesi koşullarına bağlı olarak müzakerelerin askıya alınmasını önermesi bakımından siyaseten etkisi AB liderleri tarafından göz ardı edilmeyecektir" dedi.



AP Türkiye raportörü Kati Piri tarafından taslağı hazırlanan raporun hukuken 'tavsiye niteliğinde' bir karar niteliği taşıdığını hatırlatan Prof. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe, "Bu nitelik, AP'nin siyasi etkisini elbette ki azaltmıyor, ama şu noktadan sonra önemli olan AP'nin bu kararına AB liderlerinin ne tepki vereceği ve Avrupa Komisyonu'nun katılım sürecini nasıl yönlendireceği. AP geçtiğimiz Kasım ayında da OHAL koşullarındaki orantısız önlemlerin kaldırılması ve hukukun üstünlüğü ile insan haklarına saygı koşullarının yerine getirilmesi şartına bağlı olarak müzakerelerin geçici olarak durdurulmasını önermişti. Zaten kabul edilen raporda bu karara da atıf yapılıyor. Daha sonra AP'de Türkiye'nin 2016 yılı ülke raporunun hazırlık süreci devam etti. Şu anda dikkat edilmesi gereken bir nokta da raporun büyük bir çoğunlukla kabul edilmiş olması" diye konuştu.



Rapora bakıldığında Türkiye'deki iç gelişmeler konusunda ciddi kaygıların bulunduğunu dile getiren Açıkmeşe, "Raporda, idam cezasının gelmesi durumunda müzakerelerin tamamen durdurulacağı ve Türkiye'ye katılım öncesi yapılan yardım sona ereceği söyleniyor. Ayrıca 16 Nisan referandumu Anayasa değişikliklerinin Kopenhag kriterlerine uymadığı ve bu değişikliklerin aynen uygulanması halinde Türkiye ile müzakerelerin geçici olarak dondurulması gerektiği öneriliyor. Raporda dikkat çeken bir başka husus ise, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve Türkiye'nin Avrupa Konseyi çerçevesindeki yükümlülüklerine çok fazla atıf olması" diyerek sözlerini sürdürdü.



"MÜZAKERELER TIKANMIŞ DURUMDA"



"Müzakere pratiğine baktığımızda da aslında hiçbir ilerleme olmadığını görüyoruz" diyen Açıkmeşe, "2016 Aralık ayına döndüğümüzde müzakerelerin ilerleyişi ile ilgili yeni bir başlık açılamayacağına dair liderler seviyesinde resmi olmayan bir karar alındığını hatırlamak gerekir. Bunun da ötesinde, müzakereler zaten fiili olarak tıkanmış durumdaydı, Parlamento bunu daha ileri bir seviyeye taşıyarak ve Türkiye'deki siyasi gelişmelere bağlı olarak müzakerelerin askıya alınmasını öneriyor" dedi.



TÜRKİYE'NİN TEPKİSİ



Türkiye'nin alınan karara verebileceği tepki konusunda da görüşlerini dile getiren Açıkmeşe, "Türkiye, AP kararlarının hukuken bağlayıcı olmadığını daha önce alınan kararlarda da dile getirmişti. Buna karşılık, kararın siyasi etkisini ve kararın büyük bir çoğunlukla alındığını göz ardı etmemek gerekir. Bundan sonraki gelişmeleri liderler seviyesindeki görüşmeler ve Türkiye ile hükümetler arası düzeyde yapılacak toplantılar belirleyecek" dedi.Nisan ayında AB Yüksek Temsilcisi Mogherini'nin 'müzakereler devam ediyor, dondurmadık, durdurmadık, ama yeni başlık açmıyoruz' açıklamasını hatırlatan Açıkmeşe "şu aşamada AB'nin karar alıcılarının AP raporunda da belirtilen Türkiye'deki iç gelişmelere kayıtsız kalmayacağını, yine de müzakere sürecini de tamamen askıya almaya yanaşmayacağını düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.



- İstanbul