Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz, halk tiyatrosunda meddah ve meddahlığı anlattı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz, halk tiyatrosunda meddah ve meddahlığı anlattı - Haberler
İstanbul Üniversitesi, Güncel

Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz, halk tiyatrosunda meddah ve meddahlığı anlattı

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında online gerçekleştirilen etkinlikte Türk halk tiyatrosunda meddah ve meddahlığı anlattı.

20.04.2020 21:50 | Son Güncelleme: 20.04.2020 21:50
Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz, halk tiyatrosunda meddah ve meddahlığı anlattı

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında online gerçekleştirilen etkinlikte Türk halk tiyatrosunda meddah ve meddahlığı anlattı.

Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İbrahim Gümüş moderatörlüğündeki etkinlik, Gümüş'ün Youtube kanalından canlı yayınlandı.

Emeksiz, meddah kelimesinin kökünün Arapçadan geldiğini belirterek, meddahın "methetmek" fiilinden, "çok metheden, çokça öven" anlamına geldiğini söyledi.

Meddahlık geleneğinin Hazreti Muhammed devrine kadar uzandığını kaydeden Emeksiz, "Meddah adıyla ilk isimlendirilenin Hasan Sabit olduğunu öğreniyoruz kaynaklardan ancak daha öncelerinde de meddahlık tarzında tahkiye geleneği vardı. Kendi geleneğini oluşturmuş hemen her millette hikaye anlatıcıları var. Hatta gezgin diyebileceğimiz tarzda bunlar. Doğu'da da Batı'da da örnekleri var. Doğu toplumları Batı'ya göre sözlü kültüre daha yatkın olduğu için anlatı formunun Doğu'dan başladığını söyleyebiliriz. İslamiyet öncesi geleneğimizin anlatı kısmında da var olagelmiştir." ifadelerini kullandı.

Emeksiz, meddahlık ve hikaye anlatıcılığının farklılıkları olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Meddahlık, ifade kalıpları, söyleyiş özellikleri ve oyunculuk yetenekleri açısından baktığımızda çok daha farklıdır. Hikaye etme işi insanoğlu için çok önemlidir. Herhangi bir olayı, durumu, mesajı anlatabilmek için edebi kurgu içerisinde kahramanlarıyla zamanıyla ve mekanıyla bir düzen içinde verdiğinizde, hele bir de anlatıcının özellikleri kendini dinletebilir ve sözü ağır ise, çok daha önemli hale gelebiliyor. Doğu kültüründe kıssadan hisse geleneği var. Meddahlıkta da hikaye anlatmak işin bir kısmını oluşturur ama hepsini değil."

Meddahın padişah karşısında oturma hakkının olduğunun üzerine düşünülmesi gerektiğine vurgu yapan Emeksiz, "Meddahın kullandığı iskemle de yüklendiği anlamlar itibarıyla da sıradan bir iskemle değildir. İskemle ayakları bilgiyi, dünya görüşünü, sabrı ve kararlığını sembolize eder. Bu simgeler yıllar içinde değişime uğramıştır." diye konuştu.

Emeksiz, meddahların kullandığı eşyalar arasında iskemle, mendil ve değnek bulduğunu belirterek, meddahların icra alanları içerisinde kahvehanelerin önemli yer tuttuğunu ifade etti.

Meddahların topluma katkılarını da anlatan Emeksiz, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Meddahlık bir monodramdır. Yani tek kişinin canlandırmasıyla yapılır. Meddah taklitler yapar, birçok sesi ve tiplemeyi yansıtır. Çok iyi gözlem yapan ve çok iyi taklit yeteceği olan insanlar bunlar. Usta çırak anlayışı meddahlarda da var. Evliya Çelebi meddahlarla ilgili 'laf ebeleri' tabirini kullanır. Evliya Çelebi devrindeki meddahların o devirden önceki meddahlara göre daha avami ve din dışı konuları konuları işlemesi bu tabiri kullanmasında etkili olabilir. Meddahlar tabii ki yıllarca sanatlarını icra ediyorlar ve iş almak istiyorlar. Yaptıkları karşılığında bir kazanç temin ediyorlar. Osmanlı kültür hayatında önemli bir yere sahiptir. Sokaklardan, saraya kadar uzanan çok geniş bir icra alanları var."

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi Haberler
İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi
4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! İki gün sınırlı sürede marketler açık olacak Haberler
4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! İki gün sınırlı sürede marketler açık olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında normale dönüş için tarih verdi Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında normale dönüş için tarih verdi
DEVA Partisi ilk anketini yaptırdI! İşte Babacan'ın masasındaki sonuçlar Haberler
DEVA Partisi ilk anketini yaptırdI! İşte Babacan'ın masasındaki sonuçlar
Aslı Enver, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'yi affetmedi Haberler
Aslı Enver, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'yi affetmedi
Cumhurbaşkanı, 'Korona ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içti Haberler
Cumhurbaşkanı, "Korona ilacını bulduk" diyerek kameralar önünde içti
Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 4 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 4 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti
Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti
Kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan üniversiteli: Sevgililere bir şey denmesin
Kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan üniversiteli: Sevgililere bir şey denmesin
ABD medyasından Türk SİHA'ları için övgü dolu sözler: Gökyüzünün hakimi
ABD medyasından Türk SİHA'ları için övgü dolu sözler: Gökyüzünün hakimi
ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor
ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor
İsviçreli bilim insanları, koronavirüse karşı 6 ayda aşı geliştirebilir
İsviçreli bilim insanları, koronavirüse karşı 6 ayda aşı geliştirebilir
Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor
Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor
Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti!
Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti!
Fransa'da 20 Nisan itibariyle koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 547 artarak 20 bin 265'e yükseldi
Fransa'da 20 Nisan itibariyle koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 547 artarak 20 bin 265'e yükseldi
Ani başlayan koku alma kaybı, koronavirüsün erken belirtisi olabilir
Ani başlayan koku alma kaybı, koronavirüsün erken belirtisi olabilir
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
Balkondan konser veren 19'luk gence polis sirenle eşlik etti
Balkondan konser veren 19'luk gence polis sirenle eşlik etti
Ronaldo'nun kendisini karantinaya aldığı Madeira Adası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü
Ronaldo'nun kendisini karantinaya aldığı Madeira Adası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü
Usta şoför, aynı gün iki kez freni patlayan kamyonla facianın eşiğinden döndü
Usta şoför, aynı gün iki kez freni patlayan kamyonla facianın eşiğinden döndü
Erdoğan'dan 'Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?' sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de Hz. Muhammed'in hadisleri reklam panolarında yayınlandı
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de Hz. Muhammed'in hadisleri reklam panolarında yayınlandı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı
Dışarı çıkan ailesini ihbar eden sağlık çalışanı, barışmak için Sağlık Bakanı Koca'dan yardım istedi
Dışarı çıkan ailesini ihbar eden sağlık çalışanı, barışmak için Sağlık Bakanı Koca'dan yardım istedi
Son Dakika: Erdoğan'dan yerli solunum cihazı üreten firmalara gözdağı: Ayda 5 bini üretemezseniz hesabını sorarız
Son Dakika: Erdoğan'dan yerli solunum cihazı üreten firmalara gözdağı: Ayda 5 bini üretemezseniz hesabını...
Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu
Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu
Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Ablamı öldüren kişi sevgilisi değildi
Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Ablamı öldüren kişi sevgilisi değildi
Ada sahibi çiftçi, Ronaldo'dan umudu kesip Fatih Terim'e seslendi: Parası varsa gelip satın alsın
Ada sahibi çiftçi, Ronaldo'dan umudu kesip Fatih Terim'e seslendi: Parası varsa gelip satın alsın
Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son'un 3 haftalık askerliği başladı
Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son'un 3 haftalık askerliği başladı
Fenerbahçe, Martin Skrtel'e 13 milyon TL tazminat ödeyecek
Fenerbahçe, Martin Skrtel'e 13 milyon TL tazminat ödeyecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Harun Tan Yıldız Tilbe Cengiz Kurtoğlu
Spor Falcao Ergin Ataman Burak Yılmaz Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Daha Fazla Nisan Futbolcu İngiltere Başakşehir
Şu an buradasınız: Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz, halk tiyatrosunda meddah ve meddahlığı anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 07:08:51. #1.15#
title