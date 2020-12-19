Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi afiliasyon kapsamından çıkıyor

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin afiliasyon kapsamından çıkarılarak 2. basamak Devlet Hastanesi olarak hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin afiliasyon kapsamından çıkarılarak 2. basamak Devlet Hastanesi olarak hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Giresun heyeti olarak kentin sağlık alanındaki yatırım ve taleplerini değerlendirmek üzere Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ile biraraya geldiklerini belirtti.

Eldemir ile yapılan görüşmeler neticesinde, ilin sağlık hizmetleriyle ilgili taleplerin karşılanacağını aktaran Öztürk, bu kapsamda, Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin önümüzdeki günlerde afiliasyon kapsamından çıkarılacağını vurguladı.

Aksu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan yeni Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ise Giresun Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı arasında 2021 yılının ilk aylarında imzalanacak afiliasyon protokolü kapsamında hizmet vermeye devam edeceğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi, gerekli tadilat çalışmalarının yapılmasıyla beraber, 2. basamak Devlet Hastanesi olarak sağlık hizmet sunumuna devam edecek. Yeni Eğitim ve Araştırma Hastanesi ise en kapsamlı olan 3. basamak hastane olarak hemşehrilerimize sağlık hizmeti sağlayacak. 30 Aralık'ta çekilecek olan Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası kapsamında, ilimizde acil ihtiyaç duyulan uzmanlık alanları kuraya dahil edilecek. Bu taleplere ilave olarak, ilimiz genelinde hizmet veren hastanelerimizde eksiliği hissedilen tıbbi araç gereç ve ekipmanların temini sağlanacak. İlçelerimizin sağlık hizmetleriyle ilgili talepleri karşılanacak."

Öztürk, Giresun'un sağlık alanındaki ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması için çalıştıklarının altını çizerek, "Yeni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ilimizin sağlık alanında katma değerini yükseltecektir. Altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Sağlık alanında hayata geçireceğimiz yeni yatırım ve projelerimizle birlikte hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunacağız." ifadesini kullandı.

Öztürk, heyette Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, AK Parti İl Başkanı Kenan Tatlı ve İl Sağlık Müdürü Ahmet Bal'ın da yer aldığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin