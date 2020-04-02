PROF. CEMİL TAŞÇIOĞLU'NUN MEZARINA OĞLU KAŞKOLUNU BAĞLADI KORONAVİRÜS nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

KORONAVİRÜS nedeniyle hayatını kaybeden

Prof. Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Oğlu Onur Taşçıoğlu kaşkol merakıyla bilinen Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına cenaze sırasında taktığı kaşkolunu bağladı.

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı. 67 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için Nakkaştepe Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye oğlu Onur Taşçıoğlu, ailesi ve yakınları katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe korunarak cenaze namazı kılındı. Cenaze Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Defin işlemleri koronavirüse karşı özel kıyafet giyen görevliler tarafından yapıldı.

OĞLU KAŞKOLUNU BAĞLADIÖte yandan Cemil Taşçıoğlu kaşkol merakıyla biliniyordu. Her fotoğrafı kaşkolluydu. Prof. Dr. Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu cenaze namazında taktığı kaşkolu, babasının mezarına bağladı. Oldukça üzgün olduğu görülen Onur Taşçıoğlu açıklama yapmadan ayrıldı.

HABERİ OĞLU DUYURMUŞTUAcı haberi Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından duyurmuştu. Koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir tedavisi devam eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, dün hayatını kaybetti. Vefat haberini Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Onur Taşçıoğlu'nun paylaşımında, "Canım babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoglu' nu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

Görüntü Dökümü: ----------------Cenaze töreni -Oğlunun görüntüsü-Cenaze namazının kılınması-Özel kıyafetli ekip mezardan görüntü-Onur Taşçıoğlu'nun ayrılışı-Prof. Dr. Taşçıoğlu'nun mezarı-Mezara bağlanmış kaşkol

-Genel ve detay görüntüler

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Kaynak: DHA