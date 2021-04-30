"ProcuRe projesi"inden İBB'ye güzel haber geldi

İstanbul'un da aralarında bulunduğu altı şehir için 8 milyon avroluk AB fonu başvurusu kabul edildi. İBB, yenilenebilir enerjinin ilk adımını İSMEK okulunda atacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 28 Nisan tarihinde " Avrupa Birliği (AB) Ufuk 2020" programı kapsamında, "Düşük Karbonlu, İklime Dayanıklı Gelecek Oluşturma: Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji Çağrı Başlığı" için yaptığı "procuRe projesibaşvurusunun sonucu olumlu bir şekilde sonuçlandı.

PROJE İSMEK'TE HAYATA GEÇECEK

Aralarında Barselona (İspanya), Nürnberg (Almanya), Velenje (Slovenya), El'ad (İsrail) Porto (Portekiz) gibi şehirlerin bulunduğu proje kapsamında; ilgili belediyeler seçtikleri binaların mevcut ısıtma, havalandırma vb. sistemleri yenilenebilir enerjiye dönüştürecek.İBB ilk olarak, Davutpaşa'da yer alan İSMEK Pastacılık ve Fırıncılık Okulunu proje kapsamına aldı.

HEDEF YÜZDE 18 BİNA

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Çağatay Seçkin, projenin İBB'nin yenilenebilir enerjiye dönüşüm hedefleri için çok önemli olduğunu vurguladı. Seçkin, şunları kaydetti:

"İBB'de mevcut binaların, yenilenebilir enerji ile kullanım oranları binde üç civarındaydı. Biz yenilenebilir enerjiye dönüştürülebilecek bina sayımızı 2024'te yüzde 18'e çıkrama hedefimizi koyduk. Bu gerçekleştirirken sadece belediyenin ya da devletin kaynakları dışında, mümkün oldukça uluslararası projelerden destek amacıyla da yola çıkmıştık. "procuRe" projesi de o fonlardan bir tanesi."

2024'TE AÇILIŞI GERÇEKLEŞECEK

Projenin, açılış tarihi hakkında da bilgiler paylaşan Seçkin, projenin üç fazda gerçekleşeceğini paylaştı. Planlamaya göre, şehirler 2021'in Nisan ve Mayıs aylarında proje kamuoyuna ve yatırımcılara tanıtacak. Ekim ayında gerçekleşecek ihale sürecinin ardından, 2022'de projelerin prototiplerinin oluşturulacak. 2024'te ise binalar yenilenebilir enerji sistemi ile faaliyetlerine başlayacak.

Kaynak: Bültenler