"ProcuRe projesi"inden İBB'ye güzel haber geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"ProcuRe projesi"inden İBB'ye güzel haber geldi

'ProcuRe projesi'inden İBB'ye güzel haber geldi
Bültenler - Haberler | Güncel

İstanbul'un da aralarında bulunduğu altı şehir için 8 milyon avroluk AB fonu başvurusu kabul edildi. İBB, yenilenebilir enerjinin ilk adımını İSMEK okulunda atacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 28 Nisan tarihinde " Avrupa Birliği (AB) Ufuk 2020" programı kapsamında, "Düşük Karbonlu, İklime Dayanıklı Gelecek Oluşturma: Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji Çağrı Başlığı" için yaptığı "procuRe projesibaşvurusunun sonucu olumlu bir şekilde sonuçlandı.

PROJE İSMEK'TE HAYATA GEÇECEK

Aralarında Barselona (İspanya), Nürnberg (Almanya), Velenje (Slovenya), El'ad (İsrail) Porto (Portekiz) gibi şehirlerin bulunduğu proje kapsamında; ilgili belediyeler seçtikleri binaların mevcut ısıtma, havalandırma vb. sistemleri yenilenebilir enerjiye dönüştürecek.İBB ilk olarak, Davutpaşa'da yer alan İSMEK Pastacılık ve Fırıncılık Okulunu proje kapsamına aldı.

HEDEF YÜZDE 18 BİNA

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Çağatay Seçkin, projenin İBB'nin yenilenebilir enerjiye dönüşüm hedefleri için çok önemli olduğunu vurguladı. Seçkin, şunları kaydetti:

"İBB'de mevcut binaların, yenilenebilir enerji ile kullanım oranları binde üç civarındaydı. Biz yenilenebilir enerjiye dönüştürülebilecek bina sayımızı 2024'te yüzde 18'e çıkrama hedefimizi koyduk. Bu gerçekleştirirken sadece belediyenin ya da devletin kaynakları dışında, mümkün oldukça uluslararası projelerden destek amacıyla da yola çıkmıştık. "procuRe" projesi de o fonlardan bir tanesi."

2024'TE AÇILIŞI GERÇEKLEŞECEK

Projenin, açılış tarihi hakkında da bilgiler paylaşan Seçkin, projenin üç fazda gerçekleşeceğini paylaştı. Planlamaya göre, şehirler 2021'in Nisan ve Mayıs aylarında proje kamuoyuna ve yatırımcılara tanıtacak. Ekim ayında gerçekleşecek ihale sürecinin ardından, 2022'de projelerin prototiplerinin oluşturulacak. 2024'te ise binalar yenilenebilir enerji sistemi ile faaliyetlerine başlayacak.

Kaynak: Bültenler

İBB'den toplu taşımaya tam kapanma düzenlemesi: Metro seferleri 15 dakika arayla yapılacak
İBB'den toplu taşımaya tam kapanma düzenlemesi: Metro seferleri 15 dakika arayla yapılacak
Avrupa Birliği ile Astrazeneca arasındaki kriz büyüyor! AB konuyu yargıya taşıdı
Avrupa Birliği ile Astrazeneca arasındaki kriz büyüyor! AB konuyu yargıya taşıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ömer Çelik Engin Altay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Gündeş Özcan Deniz Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Gökhan Töre Ali Tandoğan Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: "ProcuRe projesi"inden İBB'ye güzel haber geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 10:58:21. #1.15#

title