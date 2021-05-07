Probiyotikli deve sütlü dondurma üretecekler
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Probiyotikli deve sütlü dondurma üretecekler

Probiyotikli deve sütlü dondurma üretecekler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı iki adet araştırma projesi, TÜBİTAK tarafından 2209-A programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı iki adet araştırma projesi, TÜBİTAK tarafından 2209-A programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje danışmanı Gıda Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Selda Bulca, Proje Yürütücüsü Gıda Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Oğuzhan Yıldırım ve yardımcı araştırmacının ise yine Gıda Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Monica Bayrakçıoğlu'nun olduğu proje ile "Probiyotikli Deve Sütlü Fonksiyonel Dondurma Üretimi" gerçekleşecek. Aydın'da deve sütü üretiminin yapılması ve deve sütünün probiyotik bakterilerin gelişebilmesi için uygun bir ortam olmasının bu projenin ortaya çıkmasını sağladığını belirten Proje Yürütücüsü Oğuzhan Yıldırım, projede farklı oranlarda deve ve inek sütlü bazlı dondurma üretiminde probiyotik bakteri olarak Bifidobacterium bifidum BB-12 kullanılacağını ifade etti.

Projenin danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Olcay Boyacıoğlu'nun yaptığı projede ise Proje Yürütücüsü Gıda Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Ebru Genç, Aydın'da doğal olarak yetişen ve kullanılan karabaş otu bitkisinden elde edilecek ekstraktın insan kalın bağırsak kanseri hücre hattı üzerindeki etkilerini tespit etmeye çalışacak.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Projelerini üniversitemiz Bilim Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde gerçekleştirecek olan ekipleri tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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