"Probiyotik tüketerek kanseri önleyebilirsiniz"
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"Probiyotik tüketerek kanseri önleyebilirsiniz"

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık
'Probiyotik tüketerek kanseri önleyebilirsiniz'

Probiyotiklerin sadece bağışıklık sistemini güçlendirmekle kalmayıp, kanseri önleyici ve tedavi edici etkileri olduğunu söyleyen Diyetisyen Eda Balcı, "Probiyotikler, gıdalarla alınan makro besin öğelerinin, mineral ve vitaminlerin emilimini artırır" dedi.

Probiyotiklerin sadece bağışıklık sistemini güçlendirmekle kalmayıp, kanseri önleyici ve tedavi edici etkileri olduğunu söyleyen Diyetisyen Eda Balcı, "Probiyotikler, gıdalarla alınan makro besin öğelerinin, mineral ve vitaminlerin emilimini artırır" dedi.

 Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik bölümü Arş. Gör. Eda Balcı, "Probiyotiklerin  yeterli miktarda alındığında sağlık açısından çok yararlı. probiyotiklerin mide - bağırsak florasındaki doğal dengenin korunmasına yardımcı oluyor.  Probiyotikler, gıdalarla alınan makro besin öğelerinin, mineral ve vitaminlerin emilimini artırır. Gastrointestinal hastalıkların tedavisinde, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde, alerji gelişiminin önlenmesinde faydalıdırlar. Kanseri önleyici ve tedavi edici etkileri vardır" diye konuştu.

Balcı, sağlık için beş probiyotik deposu gıdayı ve faydalarını şöyle sıraladı:

" Probiyotik denildiğinde ilk akla gelen besinlerden biri kefirdir. İçerdiği yararlı bakteriler sayesinde sindirim sistemi rahatsızlıklarına karşı etkilidir. Özellikle pandemi döneminde bağışıklık sistemini güçlendirmek adına da kefire ilgi bir hayli artmıştır. Günde 1 su bardağı kefir tüketerek bağışıklık sisteminizin güçlenmesine destek olabilirsiniz. Önemli probiyotik kaynaklarından biri de yoğurttur. Yoğurt, zararlı bakterilerin üremesini durdurarak bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar. Yüksek miktarda protein, kalsiyum, fosfor, iyot ve çeşitli vitaminleri içerir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek birçok hastalığı önler. Günlük beslenmemizde yoğurda mutlaka yer verilmelidir. Günde 1 orta boy kase (1 su bardağı-200gr) yoğurt tüketmek sağlıklı beslenme için önemlidir."

"KAN BASINCINI VE KÖTÜ KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR"

Probiyotik bir besin olan elma sirkesinin birçok yararı olduğunu söyleyen Balcı, "Bağırsak sağlığına iyi gelir. Kan basıncını ve kötü kolesterolü düşürür. Kan şekeri seviyesini kontrol etmeye yardımcı olur. Elma sirkesi için günlük önerilen miktar 15-20ml'dir. Bu da yaklaşık 1-1,5 yemek kaşığı elma sirkesine denk gelmektedir. Salatalarınızda sos olarak bu miktarı rahatça tüketebilirsiniz.  Özellikle kış aylarının en çok tercih edilen çorbalarından olan tarhananın sağlığa birçok yararı bulunmaktadır. Kolon kanseri, obezite ve yüksek tansiyon gibi ciddi sağlık sorunları riskinin düşürülmesine yardımcı olur. Hem probiyotik hem de prebiyotik kaynağıdır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Günde tüketeceğiniz 1orta boy  kase (200gr) tarhana çorbası yaklaşık 120 kaloridir ve 4.5 gr protein içerir" şeklinde konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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