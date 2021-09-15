"Probiyotics in Animal Husbandry" projesinin ilk uluslararası toplantısı gerçekleşti

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Adnan Menderes Üniversitesi'nin (ADÜ) ortağı olduğu 'Probiyotics in Animal Husbandry' adlı projenin ilk uluslararası toplantısı Stara Zagora (Eski Zağra) Bulgaristan'da gerçekleşti.

Bulgaristan'dan Agricultural Institute-Stara Zagora koordinatörlüğünde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'den ADÜ, Balıkesir Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Litvanya'dan Lithuanian University of Health Sciences, Moldova'dan Agricultural State University, Sırbistan'dan Institut Za Stocarstvo Beograd-ZEMUN adlı kurumlardan proje araştırıcıları katıldı.

Toplantıda, ADÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yılmaz tarafından, Aydın ili ve ADÜ'nün tanıtımı ile üniversite ve Ziraat Fakültesi'nin AR-GE alt yapısını tanıtıcı sunumlar gerçekleştirildi. Tüm partnerlerin sunumları sonrası, projenin ön gördüğü görev dağılımları ile etkinlik tarihleri belirlendi. Proje toplantısının son günü ise Bulgaristan Stara Zagora Tarım Enstitüsü'nde, proje ortakları tarafından ortak ürün geliştirilmesi yönünde ikinci bir toplantı gerçekleştirildi. - AYDIN