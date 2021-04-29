Pro Elite League maçlarına saatler kaldı!
Akşam maçları çok zorlu geçecek!
Pro Elite League maçlarına saatler kaldı. Bu akşam toplam 3 maç oynanacak. Karşılaşmaların başlangıç saati ise 22.30. Günün maçları Ahmet Alkaya'nın sunumu ile canlı yayınla Pro Elite League TV'de!
Günün maçları ise şu şekilde:
Altay Esports - Digital Stars Esports (22.30)
Gaziantep FK Espor - 1907 Fenerbahçe Espor (23.00)
Karagümrük Espor - Futbolist (23.30)
Pro Elite League TV Twitch kanalına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.
Kaynak: Playerbros