Pro Elite League günün maçları başlıyor!

Günün maçları nefes kesecek!

Futbolseverleri ekranlara kitleyen espor ligi Pro Elite League günün maçları başlıyor. Pro Elite Lig sosyal medya hesapları üzerinden maçların başlayacağını takipçilerine duyurdu.

Günün maçlarında nefesler tutuldu sadece maçların başlaması bekleniyor. Heyecanlı bekleyişin ardındaki maçlar ise şu şekilde:

Adanaspor Espor - 52 Orduspor Futbol Kulübü (24 Mayıs Pazartesi 22.00)

Gaziantep Futbol Kulübü Espor - Eskişehirspor Espor (24 Mayıs Pazartesi 22.30)

Eğer siz de bu maçları izlemek istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. Twitch üzerinden ProEliteLeagueTV kanalına gidip yiyecek ve içeceklerinizi alıp bu maceraya ortak olabilirsiniz. Yayının yapılacağı kanala hızlıca gitmek için ise tıklayabilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak günün maçlarında tüm takımlara başarılar diliyoruz, şans sizinle olsun!

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Kaynak: Playerbros