Pro Elite League'de karşılaşmalar sonuçlandı!

Pro Elite League'de 1. ve 2. hafta sonuçları.

FIFA'nın Pro Club modunda 11'e 11 oynanan Türkiye'nin önde gelen espor takımlarının yanı sıra ülkemizin önemli futbol takımlarının da mücadele edeceği Pro Elite League'de başladı.

Karşılaşmalar 29, 30, 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde proeliteleaguetv Twitch kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Oynanan karşılaşmalarda kıyasıya mücadeleler ve bol gollü karşılaşmalar izledik. Pro Elite League'de haftanın sonuçları şu şekilde oldu;

Pro Elite League 1. Hafta Sonuçları

Futbolist 4 - 0 52 Orduspor FK

Digital Stars Esports 0 - 0 İstanbul Başakşehir

Sivasspor Espor 2 - 0 Kasımpaşa Espor

Adanaspor Espor 0 - 2 Team Aurora

1907 Fenerbahçe Espor 1 - 1 Eskişehirspor Espor

Bilgi Espor 0 - 0 AS4eGamesCrew

Altay Espor 0 - 0 Göztepe Gaming

Karagümrük Espor 0 - 1 Gaziantep FK Espor

Pro Elite League'de 2. Hafta Sonuçları

52 Orduspor FK 2 - 0 Adanaspor Espor

Eskişehirspor Espor 2 - 0 Gaziantep FK Espor

Team Aurora 2 - 3 Sivasspor Espor

Kasımpaşa Espor 0 - 1 Altay Espor

Göztepe Gaming 3 - 1 Digital Stars Esports

İstanbul Başakşehir 4 - 0 Bilgi Espor

AS4eGamesCrew 1 - 1 Karagümrük Espor

1907 Fenerbahçe Espor 2 - 0 Futbolist

Pro Elite League 1. ve 2. hafta sonuçları, proeliteleague resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu. Paylaşıma göz atmak isterseniz tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros