Pro Elite League'de karşılaşmalar sonuçlandı!
Pro Elite League'de 1. ve 2. hafta sonuçları.
FIFA'nın Pro Club modunda 11'e 11 oynanan Türkiye'nin önde gelen espor takımlarının yanı sıra ülkemizin önemli futbol takımlarının da mücadele edeceği Pro Elite League'de başladı.
Karşılaşmalar 29, 30, 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde proeliteleaguetv Twitch kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Oynanan karşılaşmalarda kıyasıya mücadeleler ve bol gollü karşılaşmalar izledik. Pro Elite League'de haftanın sonuçları şu şekilde oldu;
Pro Elite League 1. Hafta Sonuçları
Futbolist 4 - 0 52 Orduspor FK
Digital Stars Esports 0 - 0 İstanbul Başakşehir
Sivasspor Espor 2 - 0 Kasımpaşa Espor
Adanaspor Espor 0 - 2 Team Aurora
1907 Fenerbahçe Espor 1 - 1 Eskişehirspor Espor
Bilgi Espor 0 - 0 AS4eGamesCrew
Altay Espor 0 - 0 Göztepe Gaming
Karagümrük Espor 0 - 1 Gaziantep FK Espor
Pro Elite League'de 2. Hafta Sonuçları
52 Orduspor FK 2 - 0 Adanaspor Espor
Eskişehirspor Espor 2 - 0 Gaziantep FK Espor
Team Aurora 2 - 3 Sivasspor Espor
Kasımpaşa Espor 0 - 1 Altay Espor
Göztepe Gaming 3 - 1 Digital Stars Esports
İstanbul Başakşehir 4 - 0 Bilgi Espor
AS4eGamesCrew 1 - 1 Karagümrük Espor
1907 Fenerbahçe Espor 2 - 0 Futbolist
Pro Elite League 1. ve 2. hafta sonuçları, proeliteleague resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu. Paylaşıma göz atmak isterseniz tıklayabilirsiniz.
Kaynak: Playerbros