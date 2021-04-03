Pro Elite League'de karşılaşmalar sonuçlandı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pro Elite League'de karşılaşmalar sonuçlandı!

Playerbros - Haberler | Sadece Haberler
Pro Elite League'de karşılaşmalar sonuçlandı!

Pro Elite League'de 1. ve 2. hafta sonuçları.

FIFA'nın Pro Club modunda 11'e 11 oynanan Türkiye'nin önde gelen espor takımlarının yanı sıra ülkemizin önemli futbol takımlarının da mücadele edeceği Pro Elite League'de başladı.

Karşılaşmalar 29, 30, 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde proeliteleaguetv Twitch kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Oynanan karşılaşmalarda kıyasıya mücadeleler ve bol gollü karşılaşmalar izledik. Pro Elite League'de haftanın sonuçları şu şekilde oldu;

Pro Elite League 1. Hafta Sonuçları

Futbolist 4 - 0 52 Orduspor FK

Digital Stars Esports 0 - 0 İstanbul Başakşehir

Sivasspor Espor 2 - 0 Kasımpaşa Espor

Adanaspor Espor 0 - 2 Team Aurora

1907 Fenerbahçe Espor 1 - 1 Eskişehirspor Espor

Bilgi Espor 0 - 0 AS4eGamesCrew

Altay Espor 0 - 0 Göztepe Gaming

Karagümrük Espor 0 - 1 Gaziantep FK Espor

Pro Elite League'de 2. Hafta Sonuçları

52 Orduspor FK 2 - 0 Adanaspor Espor

Eskişehirspor Espor 2 - 0 Gaziantep FK Espor

Team Aurora 2 - 3 Sivasspor Espor

Kasımpaşa Espor 0 - 1 Altay Espor

Göztepe Gaming 3 - 1 Digital Stars Esports

İstanbul Başakşehir 4 - 0 Bilgi Espor

AS4eGamesCrew 1 - 1 Karagümrük Espor

1907 Fenerbahçe Espor 2 - 0 Futbolist

Pro Elite League 1. ve 2. hafta sonuçları, proeliteleague resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu. Paylaşıma göz atmak isterseniz tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Süleyman Soylu Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş
Magazin Hadise Cem Yılmaz Armağan Çağlayan İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Tufan Abdullah Avcı Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ölü Kuyucak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Pro Elite League'de karşılaşmalar sonuçlandı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 12:42:35. #1.15#
title