Pro Elite League'de haftanın takımı belli oldu!
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Pro Elite League'de haftanın takımı belli oldu!

17.02.2021 22:42 | Son Güncelleme: 17.02.2021 22:46
Pro Elite League'de haftanın takımı belli oldu!

Türkiye'nin önde gelen Espor takımlarının yanı sıra ülkemizin önemli futbol takımlarının da mücadele ettiği Pro Elite League'de 26.

ve 27. hafta karşılaşmalarının ardından haftanın takımı belli oldu.

Haftanın takımına Adanaspor Espor, Göztepe Gaming, Team Aurora ve İstanbul Başakşehir'den ikişer oyuncu, 1907 Fenerbahçe Espor, Gaziantep FK Espor ve Sivasspor Espor takımlarından ise 1 oyuncu haftanın takımına seçilmeye layık görüldü.

Pro Elite League'nin Instagram gönderisi şu şekilde oldu;

Kaynak: Playerbros

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