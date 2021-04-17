Pro Elite League'de 5. ve 6. hafta karşılaşmaları tamamlandı

Pro Elite League'de haftanın sonuçları.

FIFA'nın Pro Club modunda 11'e 11 oynanan Türkiye'nin önde gelen espor takımlarının yanı sıra ülkemizin önemli futbol takımlarının da mücadele ettiği Pro Elite League'de, 5. ve 6. hafta dün oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

Karşılaşmalar 12, 13, 14 ve 15 Nisan tarihlerinde proeliteleaguetv Twitch kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Oynanan karşılaşmalarda kıyasıya mücadeleler ve bol gollü karşılaşmalar izledik. Pro Elite League'de haftanın sonuçları şu şekilde oldu;

Pro Elite League 5. Hafta Sonuçları

Adanaspor Espor 1 - 3 Eskişehirspor Espor

Sivasspor Espor 2 - 0 Futbolist

Digital Stars Esports 1 - 2 52 Orduspor FK

Bilgi Espor 1 - 0 Team Aurora

Karagümrük Espor 1 - 1 Kasımpaşa Espor

Gaziantep FK Espor 1 - 0 Göztepe Gaming

Altay Espor 0 - 1 1907 Fenerbahçe Espor

Pro Elite League 6. Hafta Sonuçları

Futbolist 0 - 0 Altay Espor

Adanaspor Espor 0 - 5 Sivasspor Espor

Eskişehirspor Espor 0 - 2 İstanbul Başakşehir

Kasımpaşa Espor 1 - 1 Gaziantep FK Espor

52 Orduspor FK 0 - 0 Bilgi Espor

Team Aurora 0 - 1 Karagümrük Espor

1907 Fenerbahçe Espor 3 - 0 Digital Stars Esports

Pro Elite League 5. ve 6. hafta sonuçları, proeliteleague resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu. Paylaşıma göz atmak isterseniz tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros