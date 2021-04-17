Pro Elite League'de 5. ve 6. hafta karşılaşmaları tamamlandı
Pro Elite League'de haftanın sonuçları.
FIFA'nın Pro Club modunda 11'e 11 oynanan Türkiye'nin önde gelen espor takımlarının yanı sıra ülkemizin önemli futbol takımlarının da mücadele ettiği Pro Elite League'de, 5. ve 6. hafta dün oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.
Karşılaşmalar 12, 13, 14 ve 15 Nisan tarihlerinde proeliteleaguetv Twitch kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Oynanan karşılaşmalarda kıyasıya mücadeleler ve bol gollü karşılaşmalar izledik. Pro Elite League'de haftanın sonuçları şu şekilde oldu;
Pro Elite League 5. Hafta Sonuçları
Adanaspor Espor 1 - 3 Eskişehirspor Espor
Sivasspor Espor 2 - 0 Futbolist
Digital Stars Esports 1 - 2 52 Orduspor FK
Bilgi Espor 1 - 0 Team Aurora
Karagümrük Espor 1 - 1 Kasımpaşa Espor
Gaziantep FK Espor 1 - 0 Göztepe Gaming
Altay Espor 0 - 1 1907 Fenerbahçe Espor
Pro Elite League 6. Hafta Sonuçları
Futbolist 0 - 0 Altay Espor
Adanaspor Espor 0 - 5 Sivasspor Espor
Eskişehirspor Espor 0 - 2 İstanbul Başakşehir
Kasımpaşa Espor 1 - 1 Gaziantep FK Espor
52 Orduspor FK 0 - 0 Bilgi Espor
Team Aurora 0 - 1 Karagümrük Espor
1907 Fenerbahçe Espor 3 - 0 Digital Stars Esports
Pro Elite League 5. ve 6. hafta sonuçları, proeliteleague resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu. Paylaşıma göz atmak isterseniz tıklayabilirsiniz.
Kaynak: Playerbros