Prizren'de "DokuFest Belgesel ve Kısa Film Festivali"

Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde bu yıl 18'incisi yapılan "DokuFest Uluslararası Belgesel ve Kısa Film Festivali" başladı.

"Truth Lies Here" temasıyla düzenlenen festivalde yaklaşık 40 ülkeden 282 belgesel ve kısa film seyirciyle buluşacak.

Festivalin sanat direktörü Veton Nurkollari, yaptığı açıklamada, festivale Türkiye'den 5 filmin katıldığını söyledi.

DokuFest'in Prizren'de düzenlenmesinin büyük şans olduğunu belirten Nurkollari, "Prizren şehri özellikle yaz aylarında çok canlı. Açık havada kurduğumuz 5 nehir sineması, kale sineması, gezici sinema gibi sinemalar festivalimize farklı bir hava katıyor." diye konuştu.

Prizren Belediye Başkanı Mütaher Haskuka da festivalin Prizren'i dünyaya tanıttığını dile getirdi.

Haskuka, "Dokufest kendi alanında Avrupa'da ilk 10, dünyada ilk 25 festival arasında. Biz de bu festivale destek vermekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Festival kapsamında, film gösterimlerinin yanı sıra atölye çalışmaları, paneller, fotoğraf sergileri, konferanslar ve konserler düzenlenecek.

Festival 10 Ağustos'ta sona erecek. Yarışma kategorisinde ödüller festivalin son gününde sahiplerini bulacak.

Kaynak: AA