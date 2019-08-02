Prizren'de "18. DokuFest Belgesel ve Kısa Film Festivali"

Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde bu yıl 18'ncisi düzenlenen "DokuFest Uluslararası Belgesel ve Kısa Film Festivali" başladı.

"Truth Lies Here" temasıyla düzenlenecek festivalde yaklaşık 40 ülkeden 282 belgesel ve kısa film seyirciyle buluşacak.

Festivalin sanat direktörü Veton Nurkollari, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivale Türkiye'den 5 filmin katıldığını söyledi.

DokuFest'in Prizren'de düzenlenmesinin avantaj olduğunu belirten Nurkollari, "Prizren şehri özellikle yaz aylarında atmosfer olarak çok canlı ve açık havada kurduğumuz 5 nehir sineması, kale sineması, gezici sinema gibi sinemalar festivalimize değişik bir hava katıyor." diye konuştu.

Prizren Belediye Başkanı Mütaher Haskuka da festivalin Prizren'i dünyaya tanıttığını dile getirdi.

Haskuka, "Dokufest kendi alanında Avrupa'da ilk 10 ve dünyada ilk 25 festival arasında. Biz de bu festivale destek vermekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Festivalde, film gösterimlerinin yanı sıra atölye çalışmaları, paneller, fotoğraf sergileri, konferanslar ve konserler düzenlenecek.

Festival 10 Ağustos'ta sona erecek. Yarışma kategorisinde ödüller festivalin son gününde sahiplerini bulacak.

Kaynak: AA