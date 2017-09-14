Prize Dokundu Akıma Kapıldı

ANTALYA'da, evde oynadığı sırada dokunduğu prizdeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılan Suriyeli 4 yaşındaki Esra Abdullah yaralandı.



Aksu İlçesi'ndeki olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle 2 yıl önce Antalya'ya yerleşen Abdullah ailesinin kızları Esra, evde oynadığı sırada prizi dokundu. Prizdeki kaçak nedeniyle akıma kapılan Esra bir anda yere yığıldı. Yakınları tarafından özel araçla Aksu Sağlık Polikliniği'ne götürülen Esra, buradaki müdahaleden sonra ambulansla Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesi bulunduğu kaydedildi. - Antalya