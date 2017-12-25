Privacy Pop ile Kesintisiz Uyku Hayal Olmaktan Çıkıyor





Uykusuzluğun genlerimizi bile etkilediği bilimsel olarak kanıtlanmışken, sağlıklı ve kesintisiz uyuyabilmeyi sağlayan ürünlerin ortaya çıkması hiç de şaşırtıcı değil. Birçok kişinin başka değişkenlere bağladığı rahat uyuyamama sorunun arkasında, çekilmiş perdelerin arasından sızan sokak lambaları da olabilir, varlığı bilinmesine rağmen bir türlü nerede olduğu tespit edilemeyen yaramaz sinekler de. Hatta kimilerinin kesintisiz uyumasının önündeki tek engel, kendilerini kapalı bir ortamda hissedememeleri bile olabilir. Neyse ki artık Privacy Pop ürünleri var da, kesintisiz uyku uyumak daha kolay. Peki, Privacy Pop nedir?



Privacy Pop daha iyi uyumak için bir çadırdan daha fazlası









Neredeyse altı senedir üretilen ve bugüne dek dünyanın dört bir yanından sayısız kullanıcının değerlendirdiği Privacy Pop ürünlerinin ilk örneği, içine yatak konumlandırılabilen kişisel bir çadır. Izgaralı penceresi, kullanımı kolaylaştıran fermuarları, kullanıcının kendini güvende hissederek uyuyabilmesini sağlayan ışık geçirmez kumaşıyla öne çıkan ürün, uyumanın yanında farklı amaçlarla da kullanılabiliyor. Privacy Pop, evinde ve yurt gibi ortamlarda ders çalışmak ya da kitap okumak isteyenler için ideal ortamı sunuyor. Tüm bunların yanı sıra, macera meraklısı miniklerin de severek kullanabilecekleri çadır formundaki Privacy Pop, çocukların hayal güçlerini geliştirebilmelerine imkan tanıyor.







Seyahatlerinizde ve iş gezilerinizde yanınızda taşıyabileceğiniz, çadır formundaki Privacy Pop ürünü, gerek renk gerekse boyutlarıyla çeşitlilik gösteriyor. Tek ve çift kişilik yataklarda değerlendirilebilen ürün, uyumaya çalıştığınız esnada gözleriniz kapalı olsa bile hissedebildiğiniz ışıklara veda etmenizi mümkün kılıyor.



Farklı renk ve boyut seçenekleri ile her ortama uyum sağlayın









Kolay kurulumu ve katlanabilir yapısı sayesinde yolculuklarındaki mola noktalarında, kendini evinde ya da güvenli odasında hissedebilmek isteyenlerin yöneldikleri ürün ailesi içerisinde bambaşka çözümler de bulunuyor. Örneğin, iş yerinde yoğun çalışan ve uykuyu, yemeğe tercih edenlerin alabilecekleri katlanabilir "Şekerleme" ürünleri de Privacy Pop tarafından hazırlanıyor. Dışarıdan gelen ışık, ses ve benzeri uyarıcıları asgari düzeye indiren ürün, özellikle proje geliştirenlerin, kısa sürede dinlenerek zihinlerini toparlayabilmelerine yardımcı oluyor. Ayrıca markanın geliştirdiği ürünler arasında sineklik olarak kullanılabilen çadır, evcil hayvan çadırı ve fonksiyonel yatak çerçevesi de bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar, sevimli dostlarının ve konuklarının da derin ve kesintisiz bir uyku süreci yaşayabilmelerine zemin hazırlıyor.



Firmanın kendi sitesi ve farklı satış kanalları üzerinden yeni sahipleriyle buluşturulan ürünlerin Türkiye'ye gönderimi ise şu an için bulunmuyor. Yine de aklınızda bulunsun, böyle ürünler yaygın olarak kullanılıyor ve yeterli düzeyde talep gelirse günün birinde bu ürünlere ülkemizde de rahatlıkla rastlayabiliriz.









