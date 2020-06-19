Priv Eroğlu ve ekibi klip çekimi için Güney Kore'ye gidiyor
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Priv Eroğlu ve ekibi klip çekimi için Güney Kore'ye gidiyor

Gerçekleştirdiği projelerle Türkiye'de ve dünyada sıklıkla gündeme gelen yapımcı ve fotoğraf sanatçısı Priv Eroğlu, yeni projesi için ekibiyle beraber Güney Kore'ye gidiyor.

Priv Eroğlu ve ekibi klip çekimi için Güney Kore'ye gidiyor
19.06.2020 09:21 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:25

Gerçekleştirdiği projelerle Türkiye'de ve dünyada sıklıkla gündeme gelen yapımcı ve fotoğraf sanatçısı Priv Eroğlu, yeni projesi için ekibiyle beraber Güney Kore'ye gidiyor.

Son dönemde Türkiye'de ve dünyada başarılı işlere imza atan Priv Eroğlu, yeni bir klip çekimi için ekibiyle beraber Güney Kore'ye gideceğini açıkladı. Ekibin ilk durağı, Güney Kore'nin kültür merkezi olarak anılan Seul olacak. Seul'da geçekleştirilecek olan klip çekiminden sonra Güney Kore'nin diğer önemli şehirlerinde de çekimler devam edecek.

"Projeleri hayata geçirmenin zamanı geldi"

Korona virüs pandemisinin ardından sektörün hızlı bir şekilde normalleşmeye başladığını belirten Eroğlu "Sektörümüz korona virüs nedeniyle tüm dünyada zor zamanlar yaşadı. Ancak normalleşme adımlarının ardından piyasanın hareketlendiğini söyleyebilirim. Biz de ekip olarak uzun süredir yeni projelerimizin planlarını hazırlıyorduk ve artık bu projeleri hayata geçirmenin zamanı geldi. Yeniden işlerimizin başında olmanın ve yeniden bir şeyler üretebilmenin heyecanını yaşıyoruz" dedi.

"Türkiye'yi sınırların ötesinde temsil edeceğiz"

Yapımcı ve fotoğraf sanatçısı Priv Eroğlu, "Pandemi süresince yaşadığımız durgunlukta biriken enerjimiz, Güney Kore'de başarılı işlere imza atmamızı sağlayacak. Ekibimle beraber öncelikle Güney Kore'nin cazibe merkezi olan Seul'da ilk olarak Gyeongbokgung Palace'de klip çekimine başlayacağız. Ardından Myeongdong ve Namsan Dağı'nın zirvesinde çekimlerimiz sürecek. Seul'da başlayan maceramız Güney Kore'nin en önemli şehirlerinden biri olan Busan'da devam edecek. Daha önceden de birçok dünya starı ile başarılı çalışmalarımız oldu. Güney Kore'deki projelerimiz de bu başarımızın devamı olacak. Ekip olarak Türkiye'yi sınırların ötesinde temsil edeceğiz. Kendimize inanıyor ve güveniyoruz" diye konuştu.

Son olarak yeni projelerinden de bahseden Eroğlu "Güney Kore'deki projelerimiz haricinde birçok ünlü model ve manken ile Türkiye'de de çekimler gerçekleştireceğiz. Bu çekimlerimizin ülkemizin dünyaya tanıtılmasına da katkı sağlayacağını düşünüyorum" diye belirtti. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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