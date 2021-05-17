Pritzker ödüllü Doshi'ye fahri doktora unvanı verilecek
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Pritzker ödüllü Doshi'ye fahri doktora unvanı verilecek

Pritzker ödüllü Doshi'ye fahri doktora unvanı verilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Dünyaca ünlü mimar Balkrishna Doshi, Boston Mimarlık Fakültesi'nden Fahri Doktora unvanı alacak.

Dünyaca ünlü mimar Balkrishna Doshi, Boston Mimarlık Fakültesi'nden Fahri Doktora unvanı alacak.

Ünlü mimar, şehir planlayıcısı, eğitimci ve Pritzker Mimarlık Ödülü Sahibi Balkrishna Doshi, 28 Mayıs Cuma günü, Fahri Doktora unvanı alacağı Boston Mimarlık Fakültesi'nin sanal mezuniyet töreninin açılış konuşmasını yapacak.

Boston Mimarlık Fakültesi Başkanı Mahesh Daas, "Balkrishna Doshi'nin BAC'de bu yıl mezun olan sınıf için mezuniyet konuşması yapması bizim için büyük bir onurdur. Onun efsanevi çalışmaları dünya kültürüne olağanüstü katkılar yaptı, toplumları dönüştürdü ve ben de dahil olmak üzere birçok farklı kuşaktan tasarımcıya ilham verdi. Tüm zamansız bina ve şehirlerde olduğu gibi, Doshi'nin çalışmaları tasarım mükemmelliği yoluyla insanın durumunu tanımlar ve yükseltir" dedi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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