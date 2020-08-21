Priştine, rakibi Lincoln Red Imps'e karşı "kiralık takımla" oynayacak
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Priştine, rakibi Lincoln Red Imps'e karşı "kiralık takımla" oynayacak

Bazı oyuncularında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki maçı ertelenen Priştine Kulübü, rakibi Lincoln Red Imps'in karşısına bir maçlığına kiraladığı oyuncularla çıkacak.

Priştine, rakibi Lincoln Red Imps'e karşı
21.08.2020 00:05 | Son Güncelleme: 21.08.2020 00:08

Bazı oyuncularında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki maçı ertelenen Priştine Kulübü, rakibi Lincoln Red Imps'in karşısına bir maçlığına kiraladığı oyuncularla çıkacak.

18 Ağustos'ta oynanması planlanan ancak Kosova ekibi Priştine'nin 8 futbolcusunun Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelenen maç, 22 Ağustos Cumartesi günü yapılacak.

Priştine, cumartesi oynanacak maça, futbolcular ve teknik kadro dahil olmak üzere bir seferliğine kiraladığı yeni bir ekiple çıkacak.

Priştine Sportif Direktörü Grabit Begolli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni bir ekip oluşturmada kendilerine yardımcı olan Kosova ligi takımlarından Feronikeli, Llapi, Trepça'89, Flamurtari, Ballkani, Drenşca ve Vushtrria'ya teşekkür etti.

Begolli, "Sadece Kovid-19 testi pozitif çıkan 8 oyuncumuzu değil, personel dahil tüm oyuncuları değiştirdik. Yani 18 Ağustos'ta Priştine'yi temsil etmek için belirlenen yaklaşık 40 kişiden hiçbiri olmayacak." dedi.

Priştine Kulübünün sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada, tüm ekibin Kovid-19 testine tabi tutulacağı ifade edildi.

Cumartesi günkü maç için kiralanan teknik ekip ve oyuncuların birçoğu daha önce Priştine takımında top koşturmuş kişilerden oluşuyor.

Kaynak: AA

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