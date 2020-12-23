Priştine Büyükelçisi Sakar'dan Kosova ana muhalefet partisi liderine ziyaret
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Priştine Büyükelçisi Sakar'dan Kosova ana muhalefet partisi liderine ziyaret

23.12.2020 19:46 | Son Güncelleme: 23.12.2020 19:50
Priştine Büyükelçisi Sakar'dan Kosova ana muhalefet partisi liderine ziyaret

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova'da ana muhalefet partisi Vetevendosje Hareketi (VV) Genel Başkanı Albin Kurti'yi makamında ziyaret etti.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova'da ana muhalefet partisi Vetevendosje Hareketi (VV) Genel Başkanı Albin Kurti'yi makamında ziyaret etti.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova'da ana muhalefet partisi Vetevendosje Hareketi (VV) Genel Başkanı Albin Kurti'yi ziyaret etti. Kosova Anayasa Mahkemesi'nin ülkede erken parlamento seçimlerinin 40 gün içinde yapılmasını hükmeden kararının ardından ülkedeki durumun ele alındığı görüşmede, Kosova ile Türkiye arasındaki iş birliğin daha da derinleşmesi imkanları üzerinde duruldu.

VV tarafından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede her iki tarafın da iki dost ülke arasındaki iş birliğin daha da pekiştirilmesinin ele alındığı kaydedildi. Görüşmede Büyükelçi Çağrı Sakar, Kosova'nın içinde bulunduğu ağır siyasi durumla birlikte, salgınla karşı karşıya kalındığı bu zor zamanlarında sosyal, devlet ve devletlerarası dayanışmanın önemine değindi.

VV lideri Albin Kurti ise salgınla mücadelenin zor olduğu dönemde Kosova'ya sağladığı destek ve yardımlar dolayısıyla Türkiye'ye teşekkürlerini ifade etti.

Görüşmede, Kosova Anayasa Mahkemesi'nin son kararından sonra ve yeni erken seçimlerin arifesinde Kosova'daki siyasi durumun ele alındığı, her iki tarafın da iş birliğine ve görüşmelere devam etmeye hazır olduklarını ifade edildi.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar'a, Türkiye Büyükelçiliği Üçüncü Katibi Dilara Köseoğlu da eşlik etti. - PRİŞTİNE

Priştine Büyükelçisi Sakar'dan Kosova ana muhalefet partisi liderine ziyaret
Priştine Büyükelçisi Sakar'dan Kosova ana muhalefet partisi liderine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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