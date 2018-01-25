Priştine Büyükelçisi Kılıç, Kosova İçişleri Bakanı Sefaj ile Görüştü

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Kosova İçişleri Bakanı Flamur Sefaj ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Kosova İçişleri Bakanı Flamur Sefaj'ı makamında ziyaret etti. Başında bulunduğu Bakanlığın çalışmaları hakkında Büyükelçi Kılıç'a bilgi veren Bakan Sefaj, Türkiye'nin Kosova kurumlarına sağladığı desteklerinden dolayı teşekkürlerini ifade etti. Kosova İçişleri Bakanlığı tarafından görüşme ile ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, iki ülke arasında başarılı olarak değerlendirilen işbirliğin daha ileri taşınması gereğine işaret edildi. Büyükelçi Kılıç da, Türkiye'nin Kosova'nın yanında olmayı sürdüreceği güvencesini verdi. - PRİŞTİNE