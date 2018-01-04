Priştine Belediye Başkanı Tika'yı Ziyaret Etti

Kosova'nın başkenti Priştine'nin Belediye Başkanı Shpend Ahmeti, Priştine'deki Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığını ziyaret etti.



Priştine Belediye Başkanı Shpend Ahmeti, TİKA'nın Priştine'deki ofisini ziyaret ederek TİKA Kosova Koordinatörü Hasan Burak Ceran ile bir araya geldi. Görüşmede, TİKA ile Priştine Belediyesi arasındaki işbirliğinin daha ileriye taşınması imkanları ele alındı. Belediye Başkanı Ahmeti, Priştine başta olmak üzere Kosova'da TİKA tarafından gerçekleştirilen projeler için Ceran'a teşekkürlerini sundu. Görüşmede, 2018 yılında Priştine'de gerçekleştirilebilecek projeler ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. TİKA Kosova Koordinatörü Hasan Burak Ceran, TİKA olarak Priştine'de belediye ile işbirliğinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 2018 yılında da proje ve faaliyetlerin artarak devam edeceğini kaydetti. - PRİŞTİNE