Prisoner 760 Filmi
Prisoner 760 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Prisoner 760 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Terörist olmakla suçlanan Mohamedou Ould Slahi, gözaltına alınır. Suçsuz olduğunu söylese de kendisine kimseyi inandıramayan Mohamedou, mahkeme karşısına çıkacağı günü bekler. Aradan yıllar geçmesine rağmen mahkemeye çıkarılmayan Mohamedou, bu süreçte çeşitli işkencelere maruz kalır. Yeniden özgürlüğüne kavuşacağına dair ümidini kaybeden Mohamedou, bu sırada kendisine yardım eden avukat sayesinde hakkını aramaya başlar.
Yönetmen: Kevin Macdonald
Senaryo: Michael Bronner
Oyuncular: Zachary Levi, Benedict Cumberbatch
Filmin Türü: Gerilim
Orijinal Adı: Prisoner 760
Yapımcı Firma: BG Film
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 01.01.2021
Prisoner 760 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com