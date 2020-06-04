Prisoner 760 Filmi Prisoner 760 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Prisoner 760 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Terörist olmakla suçlanan Mohamedou Ould Slahi, gözaltına alınır. Suçsuz olduğunu söylese de kendisine kimseyi inandıramayan Mohamedou, mahkeme karşısına çıkacağı günü bekler. Aradan yıllar geçmesine rağmen mahkemeye çıkarılmayan Mohamedou, bu süreçte çeşitli işkencelere maruz kalır. Yeniden özgürlüğüne kavuşacağına dair ümidini kaybeden Mohamedou, bu sırada kendisine yardım eden avukat sayesinde hakkını aramaya başlar.

Yönetmen: Kevin Macdonald

Senaryo: Michael Bronner

Oyuncular: Zachary Levi, Benedict Cumberbatch

Filmin Türü: Gerilim

Orijinal Adı: Prisoner 760

Yapımcı Firma: BG Film

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 01.01.2021

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Kaynak: InterSinema.com