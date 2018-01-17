Prince Segbefia, Gazişehir Gaziantep'te

TFF 1'inci Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep, Togolu orta saha oyuncusu 26 yaşındaki Prince Segbefia'yı sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Prince Segbefia, Gazişehir Gaziantep ile sezon sonuna kadar anlaştı. Gaziantep'e gelen Segbefia, Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile sözleşme imzaladıktan sonra takım ile çalışmalara başladı.

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