Prince of Persia Serisinin Yaratıcısından Oyunun Hayranlarını Sevindirecek Haber

GameLab Barcelona'da bir hayranın sorduğu yeni bir Prince of Persia oyunu yapmak isteyip istemediği sorusuna Jordan Mechner, "Eski oyunları yeniden yapmayı çok isterim" şeklinde cevap verdi. Tamamıyla yeni bir oyun yapmak isteyip istemediği sorusuna da olumlu cevap veren Mechner, yarattığı seriye hâlâ ilk günkü kadar bağlı. Öyle ki Mechner, Prince of Persia'nın 30. yılını kutlamak için Prince of Persia serisinin nasıl yapıldığını anlatan bir kitap bile hazırlıyor.

Aslına bakarsanız bu Mechner'ın yeni bir Prince of Persia oyunu yapmak istediğini ilk söyleyişi değil. Geçtiğimiz sene manken Chrissy Teigen seriyle ilgili bir tweet atmıştı. Bu tweet'e cevap olarak yeni bir oyun yapmak için elimizden geleni yapıyoruz diyen Mechner, biz kelimesinin kimleri kapsadığını söylememişti. Açıklamadaki gizeme rağmen hayranlar, bu tweet'ten sonra çok heyecanlanmıştı.

Şimdilik resmi bir açıklama yok. Mechner ve Ubisoft'un yeni bir Prince of Persia oyunuyla ilgili bir projeleri varsa bile detayları kimse bilmiyor. Diğer yandan Ubisoft da Prince of Persia serisini tam anlamıyla bırakmış değil. Buna örnek olarak Ubisoft'un E3 2019'da tanıttığı üyelik sistemini gösterebiliriz. Bu üyelik sistemine abone olan herkes, Prince of Persia oyunlarına ücretsiz erişim hakkı sağlayacak.

Ubisoft, Prince of Persia serisiyle bir adım atmak istese bile bu adımı atmadan önce bir şeyler görmek isteyecektir. Mechner'ın çıkaracağı kitabın ne kadar ilgi göreceği Ubisoft için bir ölçek olabilir. Şimdilik hiçbir şey kesin değil ancak en azından serinin yaratıcısını yanlarında görmek hayranlar için heyecan uyandırıcı.