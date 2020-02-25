Prina havuzuna düşen inek kurtarıldı

25.02.2020 09:09 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:10

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; zeytin atıklarından oluşan ve yakıt olarak kullanılan prinanın bekletildiği havuza düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.



Alınan bilgiye göre; Ayvalık'ın Mutluköy kırsal mahallesine giden yol güzergahında bulunan bir prina fabrikasının bekleme havuzunda bir ineğin sesini duyan vatandaşlar, hayvanın havuzun içerisinde çırpındığını fark ettiler.



Vatandaşların ihbarıyla harekete geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri fabrikanın prina havuzuna düşen ineği kurtarabilmek için seferber oldular.



Yaklaşık 1 saatlik çabaların ardından, bir iş makinesi yardımıyla havuzdan kurtarılan inek, önce bol su ile yıkandı ve sonrasında da sahibine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA