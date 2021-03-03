Prime Gaming'in mart ayı ücretsiz oyunları açıklandı
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Prime Gaming'in mart ayı ücretsiz oyunları açıklandı

03.03.2021 12:47 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:47
Prime Gaming'in mart ayı ücretsiz oyunları açıklandı

Amazon Prime Gaming üyeleri, mart ayında Blasphemous, Boomerang Fu, Tengami, Bomber Crew ve Sky Drift oyunlarına ücretsiz sahip olabilecek.

Amazon Prime Gaming üyeleri, mart ayında Blasphemous, Boomerang Fu, Tengami, Bomber Crew ve Sky Drift oyunlarına ücretsiz sahip olabilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon Prime Gaming Türkiye, mart ayı ücretsiz oyun seçkisini açıkladı.

Amazon Prime üyeleri bu ay Blasphemous, Boomerang Fu, Tengami, Bomber Crew ve Sky Drift oyunlarına ücretsiz sahip olabilecek. Ayrıca mart ayında Prime üyeleri, Apex Legends'dan iki adet ücretsiz kaplamanın yanı sıra Star Wars Squadron, Madden NFL 21, League of Legends, Legends of Runeterra, Valorant, ve FIFA 21 gibi popüler oyunlarda da oyun içi ayrıcalıklarından faydalanabilecek.

Amazon Prime üyeleri, Prime Gaming ile her ay üyelere özel oyun içeriklerine ücretsiz erişim sağlayabiliyor. Prime Gaming kapsamında üyelere süresiz sahip olabilecekleri bu ücretsiz oyunların yanı sıra popüler oyunlarda kullanabilecekleri seviye atlatma, kıyafet ve kaplama gibi karakter yükseltmeleri ve Twitch üzerinden diledikleri bir yayıncının kanalına 30 gün boyunca ücretsiz abonelik gibi ayrıcalıklar da sunuluyor.

Amazon Prime üyeleri, aralarında, Prime Gaming, Prime Video üyeliği, bedava ve hızlı kargo ile üyelere özel indirimlerin bulunduğu fırsatlardan aylık 7,90 TL karşılığında faydalanabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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