Prime Gaming'den nisan ayında ücretsiz oyunlar
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Prime Gaming'den nisan ayında ücretsiz oyunlar

Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi
Prime Gaming'den nisan ayında ücretsiz oyunlar

Amazon Prime Gaming Türkiye, nisan ayının ücretsiz oyun seçkisini açıkladı.

Amazon Prime Gaming Türkiye, nisan ayının ücretsiz oyun seçkisini açıkladı.

Amazon.com.tr açıklamasına göre, Amazon Prime üyeleri, bu ay Move or Die: Couch Party Edition, Before I Forget, The Escapist, Moving out ve Aces of the Luftwaffe: Squadron oyunlarına ücretsiz sahip olabilecek.

Amazon Prime üyeleri, Prime Gaming ile her ay üyelere özel oyun içeriklerine ücretsiz erişim sağlayabiliyor. Prime Gaming kapsamında üyelere süresiz sahip olabilecekleri bu ücretsiz oyunların yanı sıra popüler oyunlarda kullanabilecekleri seviye atlatma, kıyafet ve kaplama gibi karakter yükseltmeleri ile Twitch üzerinden diledikleri bir yayıncının kanalına 30 gün boyunca ücretsiz abonelik gibi ayrıcalıklar da sunuluyor.

Nisan ayı ücretsiz oyunları arasında şu oyunlar bulunuyor:

"Move or Die: Couch Party Edition: Hızlı, 4 kişilik yerel veya online çoklu oyuncu seçenekleriyle sunulan Move or Die: Couch Party Edition'da oyun mekanikleri her 20 saniyede bir değişiyor. Arkadaşlıkları test eden oyun tanımının tam karşılığı olan Move or Die, kolayca alışılabilen ancak bırakması zor oyunlar arasında yer alıyor.

Before I Forget: Bir evde yalnız bir kadın. Bir gizem ve bir aşk hikayesi. Aşk, kayıplar ve güzel yaşanmış bir hayatın hikayesinin anlatıldığı oyunda geçmiş üzerindeki sis perdesini aralamak için günümüzü keşfedin. Anlatımlı bir keşif oyunu olan Before I Forget, hafızaların yavaşça silindiği ve karmakarışık hale geldiği bir evrende geçiyor.

The Escapist: Asıl amacı kaçmak olan Escapist, oyunculara hapishane yaşamını eğlenceli bir şekilde tecrübe etme fırsatı sağlıyor.

Moving Out: Fizik kurallarını baz alan ve arkadaşlarınızla yan yana oynayabileceğiniz bir taşınma simülatörü olan Moving Out ile mobilya sektöründe heyecan verici bir kariyer sunuyor. Yeni mezun olmuş bir mobilya düzenleme ve yerleştirme teknisyeni olarak, Packmore şehrinin farklı bölgelerindeki taşınma işlerinden oyuncu sorumlu oluyor.

Aces of Luftwaffe-Squadron: Korkutucu savaş makinelerine, hava savaşları ve 'boss' dövüşlerinde karşı koyuluyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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