PRIMA Programı 2021 Bölüm 1 Çağrı Sonuçları Açıklandı
Ufuk2020 Programı kapsamında Akdeniz'de tarım, gıda, tarım-gıda zinciri, su temalarında projeler destekleyen PRIMA Programı'nın 2021 Bölüm 1 (Section 1) çağrısı sonuçlandı.
AKDENİZ, MERSİN (Habermetre) - Ufuk2020 Programı kapsamında Akdeniz'de tarım, gıda, tarım-gıda zinciri, su temalarında projeler destekleyen PRIMA Programı'nın 2021 Bölüm 1 (Section 1) çağrısı sonuçlandı.
Ufuk2020 Programı'ndan PRIMA'ya tahsis edilen fonlar ile desteklenecek Bölüm 1 çağrıları kapsamında toplamda 11 proje desteklenmeye uygun bulundu. Çağrı kapsamında ülkemiz araştırmacıları desteklenecek 4 proje kapsamında, toplam 882. 500 € hibe almaya hak kazandı.
Desteklenecek projeler listesine buradan ulaşabilirsiniz.
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