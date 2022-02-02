"Prima Facie" 5 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak

Avusturalyalı oyun yazarı Suzie Miller'ın kaleme aldığı "Prima Facie", 5 Şubat'ta Sahne Pulcherie'de tiyatroseverlerle buluşacak.

Nazlı Gözde Yolcu'nun çevirisiyle sahneye konulan tek kişilik oyunu Hakan Atalay yönetirken, başrolü Olcay Yusufoğlu üstlendi.

Yapımcılığını Çağrı Çetin'in yaptığı oyun 10 Şubat'ta Kültüral Performing Arts'da, 22 Şubat'ta ise Moda Sahnesi'nde seyircilerin beğenisine sunulacak.

Tiyatro Eksi On Altı tarafından sahneye konulan eserde, dijital enstelasyonlar ile müzik tasarımlarına da yer verildi.

Eserin ışık tasarımını Ayşe Sedef Ayter, ses-müzik tasarımını Katia Merdinoğlu, dijital görsel tasarımını ise Hazal Isabelle Hanquet hazırladı.

Miller'ın ödüllü oyunu "Prima Facie"nin konusu özetle şöyle:

"Tessa kültürlü, genç ve işinde çok iyi bir avukattır. İşçi sınıfı bir aileden gelip, tırnaklarıyla kazıya kazıya zirveye çıkmıştır. Kovuşturur, çapraz sorgular ve kazanır. Ancak beklenmedik bir olayla, kendisini bir anda eşikte, hukukun erkek gücü, ispat yükü ve ahlaki ayrımlarıyla boğuşurken bulur."???????