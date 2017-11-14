Prima'dan Hastanelere Bağışlanan Türkiye'nin En Küçük Bebek Bezi

Prima, ayrıca prematüre bebekler ve ailelerinin yanında olmak için El Bebek Gül Bebek Derneği'yle işbirliği yaparak Anne Bebek Fonu'na da destek veriyor.

Türkiye'de doğan her 10 bebekten 1'i dünyaya prematüre olarak geliyor ve hayata tutunmak için özel bir bakıma ihtiyaç duyuyor. Türkiye'de 30 yıldır yenilikçi ürünleriyle bebeklerin sağlıklı, mutlu gelişimlerine katkı sağlamak için çalışan Prima, bu küçük kahramanların büyük mücadelesinde yanlarında olmak için dünyanın en küçük bebek bezini üretti. Prematüre bebeklerin ihtiyaçları düşünülerek, yenidoğan yoğun bakım ünitesi hemşireleriyle birlikte tasarlanan prematüre bebek bezini hastanelere bağışlayan Prima, El Bebek Gül Bebek Derneği ile bir sosyal sorumluluk kampanyasına da imza attı. 17 Kasım Dünya Prematüre Günü yaklaşırken prematüre bebeklerle ilgili farkındalığı artırmak amacıyla bir basın toplantısı düzenleyen Prima, El Bebek Gül Bebek Derneği ile yaptığı bu işbirliğini de duyurdu.

PRİMA PREMATÜRE BEBEKLERE DESTEK İÇİN ÇAĞRIDA BULUNUYOR



Prima, El Bebek Gül Bebek Derneği ile bir sosyal sorumluluk projesine imza atarak derneğin prematüre bebekler ve ailelerine destek olmak amacıyla yürüttüğü faaliyetlere aktarılmak üzere Anne Bebek Fonu'na bağış yapıyor. Prematüre bebeklerle ilgili farkındalığı artırmak amacıyla sosyal medyada da bir kampanya başlatıyor. Prima, prematüre bebekler için #prematüregücü ve #prima etiketiyle farkındalık videosunu paylaşanlar için bu fona bağışta bulunacak. Ayrıca Prima, CarrefourSa ile bir işbirliği gerçekleştirerek satın alınan her bir Prima paketi için ve prima.com.tr üzerinden Prima ailesine katılan her kişi için Anne Bebek Fonu'na katkıda bulunuyor.

10 BİN SAATİ AŞKIN ARAŞTIRMALAR SONUCU ÜRETİLDİ

Hastanelere bağışlanan tek prematüre bebek bezi olduğuna dikkat çeken ve aynı zamanda bir prematüre annesi olan Prima Marka Müdürü Gözde Özkan "30 yıldır Türkiye'de bebeklerin sağlıklı ve mutlu gelişimine destek sağlamak için ilklere imza attık. Bu kez hayata geçirdiğimiz ilkimiz, bizim için çok özel. Prima olarak üç yıl boyunca yenidoğan yoğun bakım ünitelerinden 100 hemşireyle birlikte yapılan 10 bin saati aşkın araştırmalar sonucunda prematüre bebekler için özel bir bez tasarladık. Prematüre bebek bezi konusunda var olan ihtiyacı karşılamak için bu inovatif ürünümüzü hastanelere bağışlıyoruz. Dünyanın en küçük kahramanlarına desteğimiz bununla da kalmıyor, El Bebek Gül Bebek Derneği Anne Bebek Fonu'na da destek veriyoruz. Ben de bir prematüre annesi olarak onların ihtiyaçlarına özel tasarlanan bezi üretiyor olmamızdan ve küçük kahramanlara özel bir sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

PRİMA'DAN ELBEBEK GÜLBEBEK ANNE BEBEK FONUNA DESTEK



Anne karnında gelişimini tamamlamadan önce doğan bütün bebeklerin; sağlıklı bir geleceğe kavuşmaları için gerekli çalışmaları yürütmek amacıyla, bu konuda deneyim sahibi ve uzman kişiler tarafından kurulan hasta ve hasta yakını derneği, El Bebek Gül Bebek Derneği kurucularından Yenidoğan ve Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülnihal Şarman ise şunları söyledi: "Öncelikle Prima'ya böyle önemli bir projeye imza atarak hem prematüre bebekler ve ailelerinin yanında olduğu hem de farkındalık yarattığı için teşekkür ediyoruz. Türkiye'de her yıl 150 bin, Avrupa'da ise 500 bin bebek prematüre olarak dünyaya geliyor. Biz de bu bebeklerin sağlıkla büyümelerini istiyoruz, bunun için de prematüre bebekler ve aileleri için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Ancak özel bir bakıma ihtiyaç duyan prematüre bebekler, gerekli sağlık koşulları sağlanamadığında hayata tutunamayabiliyor. Biz de diyoruz ki minicik ellerinden tutun ki hayata tutunsunlar."