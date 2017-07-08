Pride İn London Yürüyüşü Başladı

Pride İn London Yürüyüşü Başladı

Londra'da "London in Pride" adı altında düzenlenen LGBTİ yürüyüşüne ellerinde gökkuşağı renklerindeki bayraklarla binlerce kişi katılıyor.

Pride İn London Yürüyüşü Başladı

Londra'da "London in Pride" adı altında düzenlenen LGBTİ yürüyüşüne ellerinde gökkuşağı renklerindeki bayraklarla binlerce kişi katılıyor. Regent Street,  Pıca Dılly,   Trafalgar Square,  The Mall  ve Son Whıtehall  istikametinde devam eden yürüyüş kortej geçişi şeklinde devam ediyor. Londralılar ellerinde bayraklarla yürüyüşe destek veriyor. Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transeksüel ve İntersex bireylerin "Onur Yürüyüşü" Londrada başladı. Yürüyüşe 40 bin civarında kişi katılıyor.

Görüntü Dökümü:

Dev LGBTİ Bayrağını sallayan bireyler

Halk alkışlayarak destek veriyor

Flamalar pankartlar slogan ve yürüyüşten görüntüler - Sönmez