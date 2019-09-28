Preveze Deniz zaferinin 481'inci yıl dönümünde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı savaş gemileri...
Preveze Deniz zaferinin 481'inci yıl dönümünde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesini selamlıyor.
28.09.2019 01:44
Preveze Deniz zaferinin 481'inci yıl dönümünde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesini selamlıyor. Savaş gemilerinin geçişi, İstanbul Boğazı'nda görsel bir
Kaynak: İHA