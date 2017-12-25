Kocaeli'de Pres Makinesine Sıkışan İşçi Feci Şekilde Can Vedi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan bir fabrikada pres makinesinde sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

PRES MAKİNESİNE SIKIŞTI

Olay, Kandıra Akdurak Mahallesi'nde bulunan bir mutfak eşyaları fabrikasında meydana geldi. 36 yaşındaki Cevdet Koç pres makinesinde sıkıştı.



TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Mesai arkadaşları makineyi durdurarak, Cevdet Koç'u sıkıştığı yerden çıkardı. 112 Acil ekibi tarafından Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cevdet Koç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

