Prenses milyonluk devlet ödeneğinden vazgeçti
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Prenses milyonluk devlet ödeneğinden vazgeçti

Prenses milyonluk devlet ödeneğinden vazgeçti
Deutsche Welle - Haberler | Yaşam

Hollanda prensesi Amalia üniversiteye başlayınca alacağı yıllık 1,6 milyon euro'luk devlet ödeneğinden vazgeçti.

Hollanda prensesi Amalia üniversiteye başlayınca alacağı yıllık 1,6 milyon euro'luk devlet ödeneğinden vazgeçti. Prenses, korona döneminde öğrenciler zorlanırken yüksek ödenek almayı "rahatsız edici" bulduğunu söyledi.Hollanda veliaht prensesi Amalia'nın üniversiteye kaydolduktan sonra kendisi için ayrılan yıllık bir milyon 600 bin euroluk devlet ödeneğinden feragat edeceği bildirildi.

Başbakan Mark Rutte Cuma günü Lahey'de yaptığı açıklamada 17 yaşındaki prensesin devlet ödeneğinden feragat ettiğini yazılı olarak kendisine bildirdiğini söyledi.

Amalia, Başbakan Rutte'ye yazdığı mektupta, "Karşılığında çok az şey yapabildiğim için ve diğer öğrenciler özellikle bu korona dönemindeki belirsizlikler nedeniyle çok daha fazla zorlanırken (devlet ödeneği almayı) rahatsız edici buluyorum" dedi.

Aralık ayında 18 yaşına basacak olan Amalia bu nedenle yıllık yaklaşık 300 bin euro gelir elde edecek. Ayrıca bir milyon 300 bin euro vergiden muaf ücret hakkına sahip olacak. Hollanda kamuoyu ise bir üniversite öğrencisinin bu denli yüksek gelir hakkına sahip olmasına tepkili. Hollandalı parlamenterler de bu konudan duydukları rahatsızlığı gizlemiyor. Devlet ödeneği vergi gelirlerinden toplanan paralarla karşılanıyor.

Prenses Amalia Perşembe günü liseden mezun oldu. Prensesin yüksek tahsilini hangi alanda göreceği ise henüz açıklanmadı.

Kral Willem-Alexander ve karısı Máxima'nın büyük çocukları olan Amalia, seyahat etmek ve kendi tabiriyle "çok havalı şirketlerde" staj yapmak istiyor.

dpa/TY,SSB

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

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