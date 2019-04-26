Prens William, Yeni Zelanda'da Terör Saldırısına Uğrayan Camiyi Ziyaret Etti

Birleşik Krallık tahtının ikinci varisi Prens William, Anzak günü dolayısıyla yaptığı 2 günlük Yeni Zelanda ziyareti sırasında, 15 Mart'ta terör saldırılarına hedefi olan Christchurch kentindeki Nur Camisini ziyaret etti.

"15 Mart sabahı Londra'da uyandığımda gördüğüm haberlere inanamadım. Tarifi imkansız bir nefret eylemi barışın ve huzurun ülkesi Yeni Zelanda'yı hedef almıştı." sözleriyle üzüntüsünü dile getiren Prens, "Yeni Zelanda ve Christchurch halkına, Müslüman toplumumuza ve sizin yanınızda yer alan herkese, geçen haftalarda dünyaya öğrettikleriniz için minnettarım. Sevginin gücünün her zaman nefretin gücünden üstün geleceğine inanıyorum." dedi. Euronews.com'da Görüntüle