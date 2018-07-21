Prens William ve Kate Middleton, Oğulları Prens George'un Doğum Günü İçin Karayip'teki "Mustique" Adasını Seçti

William ile Kate Middleton'ın en büyük çocuğu olan Pren George'un yeni yaşı için aile bu kez uzaklara, çok özel bir adaya gidecek. Minik prensin yeni yaşı, Gezegendeki en güzel adalar grubunda yer alan Karayip denizindeki Grenadine ve St.Vincent ada grubunda yer alan Mustique adasında kutlaanacak.

KARAYİP DENİZİNDE SAKLI CENNET OLARAK BİLİNİYOR

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Prens George'un yeni yaşını kutlamak için seçilen yer Karayip denizindeki Grenadine ve St.Vincent ada grubunda yer alan Mustique. İngiliz kraliyet ailesinin yazlık mülklerinin de yer aldığı bu adada bu kez herkes Prens George için bir araya gelecek.

YENİ YAŞ KUTLAMALARINA TÜM AİLE KATILACAK

Geçtiğimiz günlerde üçüncü bebeği için vaftiz töreni düzenleyen ve yeterince dinlenme fırsatı bulamayan Kate Middleton ve Prens William başta olmak üzere herkes Prens George'un yeni yaşını adada kutlayacak. Etkinliklere Kate Middleton'ın ailesi de katılacak.

DEDE PRENS CHARLES DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Bu arada Reuters haber ajansı da Prens George'un yeni yaşı nedeniyle bu fotoğrafı servis etti. Prens Charles'ın çalışma masasında yer alan bu fotoğrafta, üç kuşak bir arada görülüyor.